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Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?

Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Rakam telaffuz edilmedi" ifadelerini kullanırken 3. toplantının tarihini verdi. Peki yeni asgari ücret için hangi formüller var? Pazarlık hangi oranla başlayacak? Asgari ücret zammıyla birlikte hangi kalemler artacak? İşte detayları...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 06:59 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:29
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari ücrete yıllık formül!

Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, masada herhangi bir rakamın konuşulmadığını ifade ederken 3. toplantının önümüzdeki hafta içinde olacağını söyledi.

"GÖRÜŞMELER SÜRECEK"

Ağar, açıklamasında şunları kaydetti;

Geçim şartları belli, asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz ücretlerini ödeyemediklerini biliyorum. Büyükşehirlerde 10 bin liranın altında ev bulunmuyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa çocukları ile birlikte bir restauranta gidebilecek mi? Bunların pek mümkün olmadığı görülüyor. Üçlü mutabakatla bu sorunu aşabiliriz diye düşünüyoruz. Henüz ortada bir rakam yok. Bunu detaylı bir şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz. Asgari ücretin anlamı en az ücret demektir.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.

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PAZARLIK HANGİ ORANLA BAŞLAYACAK?

İşçi tarafı, 14 bin lira hesaplanan açlık sınırının altında teklif gelmesi durumunda masadan kalkacağını ifade ederken, pazarlığın minimum yüzde 35-40'la (15 bin 395-15 bin 962 lirayla) başlaması bekleniyor.


Memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 50 artışın da asgari ücret için referans olması bekleniyor. Yıllık ücret için artışın yüzde 55'lere kadar çıkması ve net asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde belirlenmesi de gündemde.


ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE HANGİ KALEMLER DEĞİŞECEK?

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda gelir şartı 5 bin 320 lira, yüzde 50 artması durumunda da 5 bin 700 lira olacak. 65 yaş maaşındaki artışı ise memur maaş zammı belirleyecek. Memur zammının yüzde 50 olması durumunda 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 522 liraya çıkacak. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında olacak.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını ifade ederek, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade eden Akbaşoğlu, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." diye konuştu.

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