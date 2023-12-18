Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Geçim şartları belli, asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz ücretlerini ödeyemediklerini biliyorum. Büyükşehirlerde 10 bin liranın altında ev bulunmuyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa çocukları ile birlikte bir restauranta gidebilecek mi? Bunların pek mümkün olmadığı görülüyor. Üçlü mutabakatla bu sorunu aşabiliriz diye düşünüyoruz. Henüz ortada bir rakam yok. Bunu detaylı bir şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz. Asgari ücretin anlamı en az ücret demektir.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, masada herhangi bir rakamın konuşulmadığını ifade ederken 3. toplantının önümüzdeki hafta içinde olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.