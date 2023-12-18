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Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?

Son dakika haberi! Milyonların merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Bu yıl tek asgari ücret belirlenecek olması beklentileri yükseltti. Artış oranının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor. Gözler ikinci toplantının yapılacağı bugüne çevrilirken, yapılan açıklamalar kapsamında enflasyonun üzerinde artış formülleri gündeme oturdu. Peki yeni asgari ücret için hangi formüller var? İşte detayları...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 06:59 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:29
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.


İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN

Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

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Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.

Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda


Memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 50 artışın da asgari ücret için referans olması bekleniyor. Yıllık ücret için artışın yüzde 55'lere kadar çıkması ve net asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde belirlenmesi de gündemde.

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