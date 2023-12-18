Altından 50 misli daha değerli! 1 katresine bile denk geldiyseniz şans yüzünüze gülecek

BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ VAR Kimyasal yapı itibarıyla, rodyum özel ve değerli bir metaldir. Oksijenle kolayca reaksiyona girmeyen bu madde, asil metaller kategorisindedir. Korozyona ve oksidasyona karşı gösterdiği direnç, onu endüstriyel uygulamalar için ideal bir seçenek haline getirir. Erime noktası 1.964 santigrat derece olan rodyum platin grubu metaller arasında özel bir yere sahiptir.

Rodyumun dayanıklılığı, onu birçok alanda tercih edilen bir madde yapar. Arabaların üretiminden uçak parçalarına, elektrik kontaklarından yüksek sıcaklıkta kullanılan termokupl ve direnç tellerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Bu geniş kullanım alanı, rodyumun değerini ve önemini arttırmaktadır.

RODYUMUN BULUNDUĞU YERLER Dünyada oldukça nadir bulunan rodyum, yeryüzünün kabuğunda sadece milyonda 0,000037 oranında mevcuttur. Bu madenin ana kaynakları genellikle Güney Afrika ve Rusya'da bulunur ve çoğunlukla bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında yan ürün olarak elde edilir.

RODYUMUN KEŞFİ VE TARİHİ 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından keşfedilen rodyum, Güney Amerika'daki platin cevherlerinden izole edilmiştir. Wollaston'un bu keşfi, paladyum gibi diğer platin grubu metalleri keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir.