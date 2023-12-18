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2001-2017 arası SGK girişi olana altın tepside erken emeklilik! Gün, prim, yaş hesabı sil baştan şekillendi

Çalışanlar için emeklilik hayati bir konu olmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle bazı şartlar altında emeklilik yaşının 2 ila 6 yıl arasında geriye çekilmesi mümkün hale geldi. Bu imkanlar milyonlarca çalışanın yaş ve süresini doğrudan etkileyebiliyor. Erken emeklilik çalışanların en büyük isteklerinden biri. Farklı meslek gruplarındaki milyonlarca kişi bu fırsattan yararlanabilmek için gerekli şartları araştırıyor. Aşağıda size anlatacağımız imkanlar milyonlarca çalışan için yeni fırsatlar sunarak erken maaş alma hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:33
2001-2017 arası SGK girişi olana altın tepside erken emeklilik! Gün, prim, yaş hesabı sil baştan şekillendi

Ülkemizde emeklilik için bilinen üç temel şart bulunuyor. Sigortalılık süresi, yaş şartı ve yeterli prim gününün tamamlanması maaş bağlanması için yeterli oluyor. Bunlar sağlandığında çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emeklilik haklarını kullanabiliyor. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik yapma şansı da sunuluyor.

KADINLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJLARI

Doğum borçlanması, kadın çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu, özellikle iş hayatından ayrılarak çocuklarının bakımını üstlenen kadınlar için önemli.

Doğum borçlanması hakkı sayesinde anneler üç çocuğa kadar prim kazanabiliyor. Bu, kadınların en az 1, en çok 6 yıl erken emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayabilir.

ERKEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK

Erkekler için de askerlik hizmeti, emekliliği önemli ölçüde etkileyebiliyor. Eğer askerlik, sigorta başlangıç tarihinden önce yapılmışsa, bu durum sigorta başlangıcını öne çeker ve prim gün sayısını artırır.

Bu sayede emekli olmak için gereken toplam çalışma günü sağlanamamış olsa bile, askerlik borçlanması yoluyla emeklilik mümkün hale geliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Örneğin, sigortalı çalışmadan önce yapılan askerlik erken emeklilik için bir avantaj sağlayabilir.

Aynı şekilde eğitim döneminde yapılan stajlar, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmese de, doğum borçlanmasında başlangıç olarak değerlendirilebilir.

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