2001-2017 arası SGK girişi olana altın tepside erken emeklilik! Gün, prim, yaş hesabı sil baştan şekillendi

ERKEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK Erkekler için de askerlik hizmeti, emekliliği önemli ölçüde etkileyebiliyor. Eğer askerlik, sigorta başlangıç tarihinden önce yapılmışsa, bu durum sigorta başlangıcını öne çeker ve prim gün sayısını artırır.

Bu sayede emekli olmak için gereken toplam çalışma günü sağlanamamış olsa bile, askerlik borçlanması yoluyla emeklilik mümkün hale geliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Örneğin, sigortalı çalışmadan önce yapılan askerlik erken emeklilik için bir avantaj sağlayabilir.

Aynı şekilde eğitim döneminde yapılan stajlar, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmese de, doğum borçlanmasında başlangıç olarak değerlendirilebilir.