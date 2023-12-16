Kuytuda köşede 20-50-100-200 TL’lik kağıt banknotu olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle basılıyor

Banknot basımının ilk adımı Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından atılıyor. Bu aşamada uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen güvenlik ve kalite kriterleri titizlikle takip ediliyor. Banknotların basımında kullanılacak malzemelerin seçimi bu aşamada belirlenir ve en üst düzeyde güvenilirlik sağlanıyor.