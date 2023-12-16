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Kuytuda köşede 20-50-100-200 TL'lik kağıt banknotu olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle basılıyor

Banknotların üretimi Merkez Bankası'nın Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde yönetiliyor. Bu kuruluşlar 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotların uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretilmesini sağlıyor. Banknot tasarımları sanatın izlerini taşırken yüksek teknoloji baskı yöntemleri ile mükemmel bir şekilde üretiliyor. Her bir banknot uzun ömürlü olması ve sahteciliğe karşı direnç göstermesi için özel malzemeler ve kaliteli baskı teknikleri kullanılarak üretiliyor.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 11:00 Güncelleme 16 Aralık 2023, 11:00
Kuytuda köşede 20-50-100-200 TL’lik kağıt banknotu olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle basılıyor

Banknot basımının ilk adımı Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından atılıyor. Bu aşamada uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen güvenlik ve kalite kriterleri titizlikle takip ediliyor. Banknotların basımında kullanılacak malzemelerin seçimi bu aşamada belirlenir ve en üst düzeyde güvenilirlik sağlanıyor.

BİRİNCİ AŞAMA: BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nakit para ihtiyacını karşılamak ve eski banknotları yenisiyle değiştirmek amacıyla banknot basımına karar veriyor. Bu süreç öncelikle uzman grafikerler tarafından özenle hazırlanan tasarımlarla başlıyor.

Tasarlanan banknotlar Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerini, aynı zamanda coğrafi özelliklerini yansıtan görsellerle zenginleştiriliyor. Tasarım aşamasını tamamlayan banknotlar için baskıda kullanılacak kalıplar hazırlanırken; kaliteli kâğıt, mürekkep ve diğer hammadde malzemeleri de titizlikle seçiliyor.

İKİNCİ AŞAMA: BASKI

Baskı aşaması, Merkez Bankası'nın Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor. Burada, baskı öncesinde hazırlanan tasarım unsurları, banknotların seri ve sıra numaralarıyla birlikte yüksek teknolojiye sahip makineler kullanılarak kâğıt tabakalarının üzerine basılıyor. Bu aşamada, banknotların uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu ve kalitesi büyük önem taşıyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: BASKI SONRASI SONUÇLANDIRMA

Baskı sonrası süreçte tamamlanan kağıt tabakalar, entegre kesim, inceleme ve paketleme makinelerinde işlenerek kupür haline getiriliyor. Bu aşamada, banknotların güvenlik unsurları detaylı bir şekilde inceleniyor.

Uygun bulunan banknotlar otomatik sınıflandırma makineleri tarafından ayrıştırılıyor ve Emisyon Genel Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Bu süreçten geçen banknotlar, tedavüle sürülmeye hazır hale getiriliyor.

Dolaşıma hazır banknotlar Türkiye genelindeki 21 şube ve 16 ilde faaliyet gösteren banknot depoları aracılığıyla piyasaya sürülerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

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