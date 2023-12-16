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Elinde 1 gram altını olan bile kulak kabartsın! Dünya Altın Konseyi tahmini ile hayrete düşürdü! İşte o rakam

Yıl sonuna yaklaşırken, altın yatırımcıları için önemli bir dönem başlıyor. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı için yaptığı altın fiyatları tahmini, piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dalgalanmalar, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 13:34 Güncelleme 16 Aralık 2023, 13:34
Elinde 1 gram altını olan bile kulak kabartsın! Dünya Altın Konseyi tahmini ile hayrete düşürdü! İşte o rakam

2024 yılına ilişkin yapılan bu tahminler, altın yatırımcıları için önemli bir rehber niteliğinde. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için stratejik kararlar alınmasında etkili olacak. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerini ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri, doğru yatırım kararları için büyük önem taşıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 Altın Fiyatları Tahmini

Dünya Altın Konseyi, altın fiyatlarının geleceği hakkında bir rapor yayımladı. Bu raporda, altın fiyatlarının yönünün pozitif olduğu belirtiliyor. Özellikle Merkez Bankalarının altın alımlarına yeniden başlaması, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 19 ton altın alımı yaparak toplam rezervini 498 ton seviyesine yükseltti.

2024 Yılında Altın Fiyatlarının Beklenen Seyri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altın fiyatlarının 2024 yılında yükselmesi bekleniyor. Gram altın fiyatının 2.000 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu tahmin, iç ve dış piyasalardaki enflasyon, küresel gelişmeler ve ekonomik yönetim tarafından etkilenecek.

Güncel Altın Fiyatları ve Değişimleri

16 Aralık 2023 tarihindeki altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın:
    • Alış Fiyatı: 1.928,81 TL
    • Satış Fiyatı: 1.962,20 TL
  • Çeyrek Altın:
    • Yeni Alış: 3.150 TL
    • Yeni Satış: 3.204 TL
    • Eski Alış: 3.141 TL
    • Eski Satış: 3.195 TL
  • Yarım Altın:
    • Yeni Alış: 6.301 TL
    • Yeni Satış: 6.409 TL
    • Eski Alış: 6.242 TL
    • Eski Satış: 6.389 TL

  • Tam Altın:
    • Yeni Alış: 12.582 TL
    • Yeni Satış: 12.769 TL
    • Eski Alış: 12.504 TL
    • Eski Satış: 12.739 TL
  • Ata Altın:
    • Yeni Alış: 12.931 TL
    • Yeni Satış: 13.101 TL
    • Eski Alış: 12.873 TL
    • Eski Satış: 13.082 TL
  • Ata Beşli Altın:
    • Yeni Alış: 64.460 TL
    • Yeni Satış: 65.408 TL
    • Eski Alış: 64.363 TL
    • Eski Satış: 65.310 TL
  • Gremse Altın:
    • Yeni Alış: 31.528 TL
    • Yeni Satış: 32.076 TL
    • Eski Alış: 31.430 TL
    • Eski Satış: 31.976 TL

Canlı Altın Fiyatları

Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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