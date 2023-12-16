Bu hafta halka arz olan şirketler! 15-31 Aralık HALKA ARZ TAKVİMİ! MRBAS, KOTON, DNYVA, NARFE, YESOT, OBAM, SMRVA...

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)

Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (Penti)

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (AKCEL)

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TMGSY)

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. (TVKDN)

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (KZLYI) (Başvuru Sürecinde)

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (KULE) (Başvuru Sürecinde)

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (GOLDA) (Başvuru Sürecinde)

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş. (SMMAS)

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. (HDMCB)

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. (CAVDC)

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. (TEZKM)

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. (KAYMT)

Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD)

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (MKROY)

OutMedya İletişim A.Ş. (OUTMD)

Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (IBSSO)