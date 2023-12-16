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Bu hafta halka arz olan şirketler! 15-31 Aralık HALKA ARZ TAKVİMİ! MRBAS, KOTON, DNYVA, NARFE, YESOT, OBAM, SMRVA...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta içinde halka arz edilecek yeni şirketleri belirlediğini duyurdu. SPK, ekonomik büyüme ve yatırım olanaklarını artırmayı hedefleyen bu adımıyla yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yeni yıl gelmeden halka arz olan şirketler için araştırmalar hızlandı. İşte 15-31 Aralık 2023 halka arz takvimi...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 20:38 Güncelleme 16 Aralık 2023, 20:38
Bu hafta halka arz olan şirketler! 15-31 Aralık HALKA ARZ TAKVİMİ! MRBAS, KOTON, DNYVA, NARFE, YESOT, OBAM, SMRVA...

Hangi sektörlerden ve hangi şirketlerden oluştuğu merakla beklenen halka arz listesi için araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

AVPGY

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (13-14-15 Aralık 2023)

HALKA ARZ İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ŞİRKETLER

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. (MRBAS)
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (KOTON)
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (DNYVA)

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) (Başvuru Sürecinde)
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (binbin)

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

GFS Holding A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş. (NARFE)
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. (YESOT)
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. (OBAMI) (Başvuru Sürecinde)

Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Koray Holding A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (Penti)
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (AKCEL)
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TMGSY)
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. (TVKDN)
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (KZLYI) (Başvuru Sürecinde)
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (KULE) (Başvuru Sürecinde)
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (GOLDA) (Başvuru Sürecinde)
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş. (SMMAS)
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. (HDMCB)
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. (CAVDC)
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. (TEZKM)
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. (KAYMT)

Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD)
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (MKROY)
OutMedya İletişim A.Ş. (OUTMD)
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (IBSSO)

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş. (GLMND)
Sümer Faktoring A.Ş. (SMRFA)
Omega Elektrik Pano A.Ş. (OMEGA)
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (ONBIR) (Başvuru Sürecinde)

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