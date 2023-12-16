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Bankalar mevduat faizi musluklarını açtı: Bankaya TL yatırana 32 günlük mevduat faizi 58.717,81 TL para ödenecek

2023 yılında, dolar kurunda ve altın fiyatlarında devam eden yükselişlerle birlikte, Türk Lirası değer kaybı yaşamaktadır. Bu duruma müdahale etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma politikası uygulamaya başlamıştır. Bu politika, banka mevduat faiz oranlarının yükselmesine yol açmış ve bankada parası olan vatandaşlar için yeni kazanç fırsatları yaratmıştır.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 13:05 Güncelleme 16 Aralık 2023, 13:05
Bankalar mevduat faizi musluklarını açtı: Bankaya TL yatırana 32 günlük mevduat faizi 58.717,81 TL para ödenecek

TCMB'nin aldığı politika faizi kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını etkilemiştir. TCMB'nin politika faizini yüzde 40 seviyesine çıkarması, banka mevduat faiz oranlarında sert bir yükselişe neden olmuştur. Özellikle 3 aylık mevduat faiz oranlarının yüzde 50'nin üzerine çıkması, yatırımcılar için cazip bir durum oluşturmuştur.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar ve Oranları

Bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı, yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağı haline gelmiştir. Öne çıkan bazı bankalar ve sundukları mevduat faiz oranları şu şekildedir:

1.500.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançlar

ING Bank - e-Turuncu Hesap:

Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 52.471,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.552.471,23 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap:

Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 58.717,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 TL


Fibabanka - Kiraz Hesap:

Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 56.219,18 TL

Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 TL

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap:

Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 56.219,18 TL

Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap:

Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.554.969,86 TL

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL:

Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 52.471,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.552.471,23 TL

Bu faiz oranları, özellikle yüksek mevduata sahip yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Parasını bankada değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, bankalar arası faiz oranları karşılaştırması yapmak ve en yüksek getiriyi sağlayan bankayı seçmek önemlidir.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır

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