Bankalar mevduat faizi musluklarını açtı: Bankaya TL yatırana 32 günlük mevduat faizi 58.717,81 TL para ödenecek

TCMB'nin aldığı politika faizi kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını etkilemiştir. TCMB'nin politika faizini yüzde 40 seviyesine çıkarması, banka mevduat faiz oranlarında sert bir yükselişe neden olmuştur. Özellikle 3 aylık mevduat faiz oranlarının yüzde 50'nin üzerine çıkması, yatırımcılar için cazip bir durum oluşturmuştur.
En Yüksek Faiz Veren Bankalar ve Oranları
Bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı, yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağı haline gelmiştir. Öne çıkan bazı bankalar ve sundukları mevduat faiz oranları şu şekildedir:
1.500.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançlar
ING Bank - e-Turuncu Hesap:
Standart Vadeli Hesap Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 52.471,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.552.471,23 TL