Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Para’da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçirdik

Ankara-İstanbul arası süper hızlı bir tren daha yapmalıyız. Biz mühendis arkadaşlarımızla bunu görüyoruz. Esasında 250 kilometrenin üzerindeki hız da bu anlamda yeni bir aşamadır. Bu teknolojiyi de ülkemize kazandırmış olacağız. Ankara- İstanbul arası 80 dakika olmuş olacak.