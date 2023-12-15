Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Para’da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçirdik

Ankara-İstanbul arası süper hızlı bir tren daha yapmalıyız. Biz mühendis arkadaşlarımızla bunu görüyoruz. Esasında 250 kilometrenin üzerindeki hız da bu anlamda yeni bir aşamadır. Bu teknolojiyi de ülkemize kazandırmış olacağız. Ankara- İstanbul arası 80 dakika olmuş olacak.
HEDEF 61 HAVALİMANI
26'dan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Hedefimiz 61'e çıkarmak. Havalamimanlarında yolcu sayımız 200 milyonu geçecek.
SABİHA GÖKÇEN'E 2. PİST 25 ARALIK'TA AÇILIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bu ayın 25'inde açacağız. Sadece Sabiha Gökçen ve Yeni Havlaimanı 120 milyon yolcuya evsahipliği yapıyor.
5G'YE GEÇİŞ NE ZAMAN?
5G'ye geçiş 2024'te hızlanacak. 2G tamamen kalkacak. 3G'yi kapatacağız. Starlink konusunda süreç devam ediyor. Ülkenin bütün kurumlarıyla toplantılar yaptık. Türk Telekom sözleşmesini uzatacağız. İmtiyazı 2024'te uzatacağız. Muhtemelen 25 yıllık olacak.