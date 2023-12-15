Sosyal medya satıcıları yasa dinlemiyor! Resmen soygun yapıyorlar! Ticaret Bakanlığı firmaları uyardı: Ürün başına ceza kesilecek

Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla, buradan yapılan alışverişler de hızla artıyor. Bu alanlarda verilen reklamlarla öne çıkan firmalar, son dönemde binlerce vatandaşı mağdur ediyor.
Kendilerini "Butik" olarak tanımlayan, tekstil ürünleri satan işletmeler, artık "butik vurguncuya" dönmüş durumda.
Yasalara göre, sosyal medya ve web sitesinden satışlar mesafeli sözleşme kapsamına giriyor.
DEĞİŞİMİ ZORUNLU TUTUYORLAR
Bu durumda satıcı alıcıdan kargo ücreti kesemezken 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeden iade alması gerekiyor. Ancak sosyal medya sayfalarında "iade yok", "değişim 3 gün", "kargo ücreti alıcıya ait" gibi ifadelerle mesafeli satış sözleşmesini hiçe sayan bu firmalar, sattıkları üründe iade kabul etmezken değişimi zorunlu tutuyor.
Bu değişimde de kargo ücretlerini alıcıya yükleyerek vatandaşın mağduriyetini katlıyor.
RESMEN SOYGUN
Sosyal medyadaki butik satıcılardan mağdur olan vatandaşlar şikâyetlerini yine sosyal medya ortamlarında ya da şikâyet sitelerinde dile getiriyor. Örneğin 300 TL'lik bir ürün alan vatandaş, "Ürün fotoğraflarda çok güzeldi ancak kalitesi çok kötü geldi. İade etmek istedim kabul etmediler. Değişim yapabileceğimi ancak kargo ücretlerinin de bana ait olduğunu ifade ettiler. Gönderim için 60 TL, değişen ürün için de 60 TL kargo ücreti istiyorlar. Bu resmen soygun" diyor. Yine başka bir vatandaş da, "Standart bir Instagram butik dolandırıcılığına maruz kaldım. Hiçbirine güvenmiyordum ancak yine de belki dedim. Kusurlu ürün göndermişler. Ürünün kusurlu olduğunu kabul etmiyorlar bir de değişim için kargo ücreti istiyorlar" şeklinde isyan ediyor.