Sosyal medya satıcıları yasa dinlemiyor! Resmen soygun yapıyorlar! Ticaret Bakanlığı firmaları uyardı: Ürün başına ceza kesilecek

RESMEN SOYGUN

Sosyal medyadaki butik satıcılardan mağdur olan vatandaşlar şikâyetlerini yine sosyal medya ortamlarında ya da şikâyet sitelerinde dile getiriyor. Örneğin 300 TL'lik bir ürün alan vatandaş, "Ürün fotoğraflarda çok güzeldi ancak kalitesi çok kötü geldi. İade etmek istedim kabul etmediler. Değişim yapabileceğimi ancak kargo ücretlerinin de bana ait olduğunu ifade ettiler. Gönderim için 60 TL, değişen ürün için de 60 TL kargo ücreti istiyorlar. Bu resmen soygun" diyor. Yine başka bir vatandaş da, "Standart bir Instagram butik dolandırıcılığına maruz kaldım. Hiçbirine güvenmiyordum ancak yine de belki dedim. Kusurlu ürün göndermişler. Ürünün kusurlu olduğunu kabul etmiyorlar bir de değişim için kargo ücreti istiyorlar" şeklinde isyan ediyor.