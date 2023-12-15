Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? SED yardımı sorgulama ekranı

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla zamlanacak

Şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya çıkacak.