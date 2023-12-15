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Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? SED yardımı sorgulama ekranı

Aralık ayı SED yardımı sorgulamaları devam ediyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan SED yardımı binlerce ihtiyaç sahibine destek olmak amacıyla veriliyor. Kasım ayında paralarını ceplerine koyan vatandaşlar gözlerini Aralık ayına çevirdi. Peki Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? İşte SED yardımı sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 08:49 Güncelleme 15 Aralık 2023, 08:53
Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? SED yardımı sorgulama ekranı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Peki Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

ARALIK AYI SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Öncelikle Aralık ayı SED yardımı ödemelerinin henüz hesaplara yatmadığını belirtelim.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz ay çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirmişti.

SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?

SED ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.

SED YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR!

Sosyal yardım miktarları, genellikle memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Peki Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla zamlanacak

Şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya çıkacak.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 808 liraya yükselecek.

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