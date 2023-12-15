Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? SED yardımı sorgulama ekranı

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR!
Sosyal yardım miktarları, genellikle memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Peki Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla zamlanacak
Şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya çıkacak.
Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 808 liraya yükselecek.