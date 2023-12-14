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Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Yılbaşı akşamı düzenlenen Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başladı! Türkiye genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği bu özel etkinlik, büyük ikramiye tutkunları için umut dolu bir gece olacak. Peki Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu mu? İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ile ilgili güncel bilgiler...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 15:04 Güncelleme 14 Aralık 2023, 15:05
Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Yılbaşı bilet fiyatları, çeyrek, tam ve yarım bilet olmak üzere farklı kategorilerde sunuluyor. Şansını denemek isteyenler, bütçelerine uygun olarak tercihlerini yapabilecekleri bu kategorilerdeki biletlerin fiyatlarını araştırıyor. Peki Çeyrek, yarım, tam fiyatları açıklandı mı? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı?

ÇEYREK, YARIM, TAM YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi merakla beklenirken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Buna göre bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi duyuruldu. Buna göre yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL. Böylelikle büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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