Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Yılbaşı bilet fiyatları, çeyrek, tam ve yarım bilet olmak üzere farklı kategorilerde sunuluyor. Şansını denemek isteyenler, bütçelerine uygun olarak tercihlerini yapabilecekleri bu kategorilerdeki biletlerin fiyatlarını araştırıyor. Peki Çeyrek, yarım, tam fiyatları açıklandı mı? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı?

ÇEYREK, YARIM, TAM YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi merakla beklenirken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Buna göre bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.