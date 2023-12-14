Herkesin evi olacak! Devlet desteği var! Prefabrik ev fiyatları kaç para? İşte en uygun 1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 123 m2 evlerin güncel fiyatları

Daha geniş alanlı prefabrik ev modellerinin kampanyalı fiyatları da şu şekildedir:

Prefabrik evlerin fiyatları, firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Bu fiyat farklılıkları, evlerin boyutları, tasarım özellikleri ve kullanılan malzeme kalitesine göre değişiyor. Ayrıca, konum ve montaj hizmetleri gibi ek faktörler de fiyatları etkileyebiliyor.

Devletten 300.000 TL'ye Kadar Destek!

3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı, bu ihtiyacı karşılamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla devreye alınmıştır. Program, barınma ihtiyacı olan ve belirli kriterlere uyan kişilere yönelik yardımları içermektedir.

Kimler Faydalanabilir?

Bu program, 18 yaş ve üzeri, muhtaçlık sınırının altında gelire sahip kişiler için tasarlanmıştır. Adayların sağlıklı barınma şartlarına sahip bir konutlarının olmaması ve en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde yaşamaları gerekmektedir. Ayrıca, nafaka yükümlülüğüne sahip akrabalarının bulunmaması da bu yardım programından yararlanma şartları arasındadır.