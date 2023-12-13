TOKİ TUZLA MALTEPE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 13 Aralık 2023 TOKİ Maltepe 2+1 konut kura sonuçları PDF! toki.gov.tr YOUTUBE CANLI YAYIN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla bölgesinde hayata geçireceği 100.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında, Maltepe İlçesi'nde yer alan 6 farklı projede toplamda 3.142 adet konut inşa edecek. Konut belirleme kurası için tarih verildi. Peki 2+1, 3+1 daireler ne kadara satılacak? Kura listesi açıklandı mı? Kura nereden izlenir? İşte tüm merak edilenler...