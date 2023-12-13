Sağ gösterip sol vurdu! FED sonrası ALTIN FİYATLARI tırmanışa geçti! 2024’te altın için 3 tahmin ortaya çıktı

Fed'in faiz kararı, piyasalarda beklenenin üzerinde bir karar olmasıyla birlikte, altın ve doların seyri büyük bir önem taşıyor. Altın yatırımcıları ve döviz piyasası aktörleri, bu kararın ardından güvenli limanlara mı yoksa riskli varlıklara mı yöneleceklerini merak ediyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD'de enflasyonun düşüşe geçiyor olması ve Fed'in faiz indirme patikasına girmesi ihtimali altın fiyatlarını yükseltiyor. Fed faizi düşürünce dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybına uğrayacağı düşüncesi yatırımcıları diğer enstrümanlara itebilir.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin duruşunu açıklamasıyla birlikte, ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili getirilerinde ilk anda yaklaşık 15 baz puanlık bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda, altının ons fiyatı da bu gelişmelerle birlikte bir saat içinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı.