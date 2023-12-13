3.142 konut kura sonuçları açıklandı mı? MALTEPE TUZLA KURA SONUÇLARI ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ PDF! TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?

13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Konut Belirleme Kurası ile Maltepe Bölgesinde yer alan Projelerde konutu belirlenen, ancak belirlenen konut hakkından vazgeçerek Tuzla Bölgesinde inşaa edilen projelerden konut sahibi olmak isteyen hak sahipleri; sözleşme dönemi (25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında) içinde ilgili temerküz şubeye Dilekçe vermeleri halinde Tuzla Projesi Kurasına dahil edilecektir.

İstanbul Tuzla Bölgesinde yapılan projelerimizde 2+1 konutlar için ortalama satış fiyatı 2.670.000.-TL, 3+1 konutlar için ortalama satış fiyatı 3.150.000.-TL dir. ''

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