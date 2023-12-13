Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Dünyada TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Öncelikle enerji ve madencilikte tam bağımsız, kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir Türkiye ile 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda yeni bir reform ve yatırım dönemini başlatıyoruz." dedi.



Bakan Bayraktar, geliştirilen politikalarla bordan yerli kömüre, nadir toprak elementlerinden altın madenciliğine kadar her alanda üretimi, katma değeri ve istihdamı sürekli olarak artırdıklarını dile getirerek, "2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatımızı, 2022 yılında 10 kat artırarak 6,5 milyar dolara çıkardık ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca, 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde binde 8 olan madenciliğin payını yüzde 75 arttırarak 2022 yılında yüzde 1,4'e yani 210 milyar liraya yükselttik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkarmak." dedi.

Madenleri ekonomiye kazandırırken "önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim" dediklerinin altını çizen Bayraktar, madencilik sektörünü daha güvenilir ve daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda 2023'te 8 bin 419 denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, dünyadaki bor rezervinin önemli bir kısmına sahip Türkiye'nin, uluslararası alanda yüzde 63'lük pazar payı ile dünya lideri konumunda olduğunu, 2022'de 2,7 milyon ton bor satışından 1,3 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı.

Geçen yıl 105 milyon ton kömür üretimi yapıldığını bildiren Bayraktar, "kömür gazlaştırma", "karbon yakalama" gibi temiz kömür teknolojileri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde madencilerin çok sayıda vatandaşı enkaz altında kurtardığını hatırlatarak, madencilerin bu tecrübesini ve kabiliyetini kurumsallaştırmak için AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla çalışıldığını dile getirdi.