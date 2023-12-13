Elinde altın olanlar dikkat: 17 gün sonra... Elinde avucunda altını olanlar dikkat! 13 Aralık Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD'de İstihdam Artışı ve Ekonomist Beklentileri ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım ayında 199 bin kişi artarak ekonomistlerin beklentilerini aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, bu dönemde tarım dışı istihdamın 185 bin artmasını bekliyorlardı. Hazine Getirileri ve Fed'in Faiz Politikası Bu istihdam artışı, Hazine getirilerinde sıçramaya neden oldu ve Fed'in işgücü piyasasını soğutmak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdı. Bu durum, Fed politikalarının geleceği üzerinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Swap Piyasaları ve Faiz İndirimi Beklentileri Öte yandan, swap piyasaları, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlamışken, bu oran şu anda yüzde 42 seviyesine gerilemiş durumda. Bu değişim, piyasaların Fed politikalarına yönelik beklentilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların Odak Noktası: ABD Enflasyon Verileri Yatırımcılar, Fed'in bu hafta Çarşamba günü vereceği yılın son faiz kararı öncesinde, Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine büyük bir odaklanma gösteriyor. Bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz kararları için önemli bir gösterge olacak ve piyasaların seyrini etkileyecek.

Merkez Bankalarının Faiz Kararlarının Etkisi Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacakları faiz kararlarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtiyor. Bu kararların varlık fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

13 Aralık Çarşamba Gram Altın Fiyatları Alış Fiyatı: 1.911,81 TL

1.911,81 TL Satış Fiyatı: 1.937,20 TL 13 Aralık Çeyrek Altın Fiyatları Yeni Çeyrek Altın: Alış: 3.122 TL Satış: 3.164 TL

Eski Çeyrek Altın: Alış: 3.122 TL Satış: 3.152 TL

13 Aralık Yarım Altın Fiyatları Yeni Yarım Altın: Alış: 6.263 TL Satış: 6.318 TL

Eski Yarım Altın: Alış: 6.244 TL Satış: 6.318 TL



13 Aralık Tam Altın Güncel Fiyatları Yeni Tam Altın: Alış: 12.487 TL Satış: 12.606 TL

Eski Tam Altın: Alış: 12.478 TL Satış: 12.597 TL

13 Aralık Ata Altın Güncel Değerleri Yeni Ata Altın: Alış: 12.814 TL Satış: 12.936 TL

Eski Ata Altın: Alış: 12.814 TL Satış: 12.932 TL

13 Aralık Ata Beşli Altın Fiyatları Yeni Ata Beşli Altın: Alış: 63.879 TL Satış: 64.578 TL

Eski Ata Beşli Altın: Alış: 63.779 TL Satış: 64.479 TL

13 Aralık Gremse Altın Fiyatları Yeni Gremse Altın: Alış: 31.026 TL Satış: 31.446 TL

Eski Gremse Altın: Alış: 30.932 TL Satış: 31.349 TL

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