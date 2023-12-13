SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Elinde altın olanlar dikkat: 17 gün sonra... Elinde avucunda altını olanlar dikkat! 13 Aralık Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu?

Uzmanlar, altın ve gümüş fiyatlarındaki geçici düüşüşü, özellikle ABD'deki tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle açıklıyorlar. Mevcut durumda ons altın fiyatının 1.995 ile 2.000 dolar aralığında seyrettiği gözlemleniyor. Ancak, uzmanlar 1.980 dolar civarında bir esnek seviyenin bulunduğuna ve beklentilerin genellikle yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiyorlar. Ekonomik veriler, özellikle ABD'deki tarım dışı istihdam rakamları, altın ve gümüş fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu verilerin açıklanması, piyasalarda geçici fiyat dalgalanmalarına neden olabiliyor. Uzmanlar, bu tür verilerin kısa vadede altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici rol oynadığını belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:22
Elinde altın olanlar dikkat: 17 gün sonra... Elinde avucunda altını olanlar dikkat! 13 Aralık Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu?

2024 yılı için altın fiyatları ile ilgili yapılan değerlendirmeler, uzmanlar tarafından dikkatle inceleniyor. Analizler, altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını ve 2024 yılında altının yükselişini sürdüreceğini gösteriyor. Uzmanlar, altın piyasasının "altın çağını" yaşayacağını ve fiyatların 2.500 ile 2.700 Türk Lirası bantlarına çıkabileceğini vurguluyorlar.

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda ons altın fiyatı 2000 dolar seviyesini aşmışken, bu hafta 1988 dolara kadar geriledi. Uzmanlar, altın almayı düşünen yatırımcılar için bu durumu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Altın fiyatları geçen hafta rekor seviyelere ulaşırken, bu hafta gözle görülür bir düşüş yaşadı.

Gram Altın Fiyatları için 2024 Tahminleri

Gram altın fiyatlarıyla ilgili olarak, uzmanlar 2024 yılında 2.500 ile 2.700 Türk Lirası ve üzerindeki rakamların görülebileceğini öngörüyorlar. Türkiye ve dünya genelinde altının "altın çağını" yaşayacağı ve mevcut düşüşlerin kalıcı olmayacağı tahmin ediliyor.

ABD'de İstihdam Artışı ve Ekonomist Beklentileri

ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım ayında 199 bin kişi artarak ekonomistlerin beklentilerini aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, bu dönemde tarım dışı istihdamın 185 bin artmasını bekliyorlardı.

Hazine Getirileri ve Fed'in Faiz Politikası

Bu istihdam artışı, Hazine getirilerinde sıçramaya neden oldu ve Fed'in işgücü piyasasını soğutmak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdı. Bu durum, Fed politikalarının geleceği üzerinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Swap Piyasaları ve Faiz İndirimi Beklentileri

Öte yandan, swap piyasaları, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlamışken, bu oran şu anda yüzde 42 seviyesine gerilemiş durumda. Bu değişim, piyasaların Fed politikalarına yönelik beklentilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor.

Yatırımcıların Odak Noktası: ABD Enflasyon Verileri

Yatırımcılar, Fed'in bu hafta Çarşamba günü vereceği yılın son faiz kararı öncesinde, Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine büyük bir odaklanma gösteriyor. Bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz kararları için önemli bir gösterge olacak ve piyasaların seyrini etkileyecek.

Merkez Bankalarının Faiz Kararlarının Etkisi

Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacakları faiz kararlarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtiyor. Bu kararların varlık fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

13 Aralık Çarşamba Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 1.911,81 TL
  • Satış Fiyatı: 1.937,20 TL

13 Aralık Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.122 TL
    • Satış: 3.164 TL
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.122 TL
    • Satış: 3.152 TL

13 Aralık Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış: 6.263 TL
    • Satış: 6.318 TL
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış: 6.244 TL
    • Satış: 6.318 TL

13 Aralık Tam Altın Güncel Fiyatları

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış: 12.487 TL
    • Satış: 12.606 TL
  • Eski Tam Altın:
    • Alış: 12.478 TL
    • Satış: 12.597 TL

13 Aralık Ata Altın Güncel Değerleri

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış: 12.814 TL
    • Satış: 12.936 TL
  • Eski Ata Altın:
    • Alış: 12.814 TL
    • Satış: 12.932 TL

13 Aralık Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış: 63.879 TL
    • Satış: 64.578 TL
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış: 63.779 TL
    • Satış: 64.479 TL

13 Aralık Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış: 31.026 TL
    • Satış: 31.446 TL
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış: 30.932 TL
    • Satış: 31.349 TL

Canlı Altın Fiyatları

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB vatandaşa çile yandaşa ihale veriyor! İBB’deki 4 milyar TL’lik vurgun Sayıştay raporuna girdi!
Serbest vuruş! Türkiye,böyle utanç yaşamadı! Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! Koca tutuklandı
Vakıf Katılım
SON DAKİKA