MALTEPE TUZLA KURA SONUÇLARI ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ PDF! 3.142 konut kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?

Tuzla 5750 Konut Projesi kapsamında Maltepe'de 3.142 adet konut için 13 ve 14 Aralık 2023 tarihlerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacağı açıklandı. Peki TUZLA Maltepe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Canlı yayın nasıl izlenir?
TOKİ TUZLA (5750KONUT TOPLU KONUT PROJESİ) MALTEPE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
100.000 Sosyal Konut Kampanyası, İstanbul Tuzla 5750 Konut Projesi kapsamında İstanbul İli, Maltepe İlçesinde bulunan 6 adet projede toplam 3.142 adet konut için gerçekleştirilecek 2+1 Konut Belirleme Kurası 13 Aralık 2023 Çarşamba, Saat 10:00'da, 3+1 Konut Belirleme Kurası 14 Aralık 2023 Perşembe, Saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
TOKİ'den yapılan açkıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Sözleşme İmzalama Programında belirtilen etaplar karşısında yazan T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır.
13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen hak sahipleri; İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yapılan projeler için ileri bir tarihte gerçekleştirilecek konut belirleme kurasına dahil edilecektir. Düzenlenecek konut belirleme kurası İdaremiz WEB sayfasından yayımlanacaktır.