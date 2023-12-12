Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: "Cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı"

'SONUÇ ALIYORUZ' Şimşek, bu dönemde en büyük dezavantajın, ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarındaki zayıf talep olduğuna dikkati çekerek, "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken, diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor" diye konuştu.

1 YILDA 737 BİN KİŞİYE İŞ

İşsizlik Ekim'de bir önceki aya göre 0.5, 2022'nin aynı ayına göre 1.7 puan azaldı. İşsiz sayısı 1 ayda 163 bin, 1 yılda 587 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, aylık bazda 246 bin kişi, 1 yılda ise 737 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi olarak gerçekleşti.