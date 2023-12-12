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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: "Cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı"

Ekim’de işsizlik yüzde 8.5’e gerilerken, cari denge 186 milyon dolar fazla verdi. Sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 1.1 arttı. Bakan Şimşek, ‘Hedeflerimiz gerçekleşmeye devam edecek’ dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar olumlu sonuç vermeye devam ediyor. İşsizlik Ekim'de yüzde 8.5'le Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, cari denge de aynı ayda 186 milyon dolar fazla verdi. Temmuz- Ekim 2021 dönemindeki 4 aylık serinin ardından ilk kez 2 ay art arda cari fazla verildi.

Yıllık cari açık 50.7 milyar dolarla 2022 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sanayi üretimi de Ekim'de aylık bazdaki yüzde 0.4'lük düşüşe rağmen, yıllık bazda artışını beşinci aya taşıdı.

Ekim'de yıllık artış yüzde 1.1 oldu. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümede dengelenmeye yönelik politikalar ile cari dengenin Ekim'de de fazla verdiğini söyledi. Şimşek, "Yıllık açık Mayıs'a göre 9.6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi seviyesine ulaştı" dedi.



'SONUÇ ALIYORUZ'
Şimşek, bu dönemde en büyük dezavantajın, ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarındaki zayıf talep olduğuna dikkati çekerek, "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken, diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor" diye konuştu.

1 YILDA 737 BİN KİŞİYE İŞ
İşsizlik Ekim'de bir önceki aya göre 0.5, 2022'nin aynı ayına göre 1.7 puan azaldı. İşsiz sayısı 1 ayda 163 bin, 1 yılda 587 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, aylık bazda 246 bin kişi, 1 yılda ise 737 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi olarak gerçekleşti.

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