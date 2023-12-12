Hasan Yaren: 2024’ün İlk Çeyreğinde 75 bin Ofis Koltuğu Üretmeye Hazırlanıyoruz

İş İnsanı Hasan Yaren'in ifadesine göre, Ofissan Büro Mobilyaları, Abu Dabi ve Dubai bağlantıları sayesinde 2024'ün ilk çeyreğinde büyük bir üretim hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Yaren, "25 bin masa takımı ve 75 bin ofis koltuğu üretmeyi planlıyoruz. Bu, iç piyasanın yanı sıra uluslararası alanda da varlık gösterdiğimizin bir kanıtı olacak." şeklinde konuşurken, hedeflerinin, 2024 yıl sonunda bu üretim hacminin en az iki katı kadar satış gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Şirketin büyüme stratejisinin de altını çizen Hasan Yaren, 2022-2023 yılı büyüme ivmesinin %33 olduğunu ve şirketin üretim hacmini 2025 yılına kadar %80 daha büyütmeyi planladıklarını açıkladı. Ayrıca, Asya pazarında yeni ülkelerle bağlantılar kuracaklarını ve Türk ofis malzemelerinin kalitesinin, yakın pazarlarda büyük bir avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

Hasan Yaren, "Ülkemizin ihracatını arttırmak için tüm gücümüzle çalışırken, Türk ofis malzemelerinin kalitesi yakın pazarların çok üstünde olduğu için tercih sebebinde büyük artı olduğunu unutmamak gerekiyor" sözleri ile açıklamalarını sonlandırdır.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.