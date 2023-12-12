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Elinde altın olanlar dikkat: 18 gün sonra...

2024 yılı için altın fiyatları ile ilgili yapılan değerlendirmeler, uzmanlar tarafından dikkatle inceleniyor. Analizler, altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını ve 2024 yılında altının yükselişini sürdüreceğini gösteriyor. Uzmanlar, altın piyasasının "altın çağını" yaşayacağını ve fiyatların 2.500 ile 2.700 Türk Lirası bantlarına çıkabileceğini vurguluyorlar.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 12:42 Güncelleme 12 Aralık 2023, 12:42
Elinde altın olanlar dikkat: 18 gün sonra...

Uzmanlar, altın ve gümüş fiyatlarındaki geçici düşüşü, ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle açıklıyorlar. Ons altın fiyatının şu anda 1.995 ile 2.000 dolar aralığında olduğu belirtiliyor. Ancak, uzmanlar 1.980 dolarlık bir esnek seviyenin varlığına dikkat çekerken, beklentilerin yukarı yönlü olduğunu ifade ediyorlar.

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda ons altın fiyatı 2000 dolar seviyesini aşmışken, bu hafta 1988 dolara kadar geriledi. Uzmanlar, altın almayı düşünen yatırımcılar için bu durumu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Altın fiyatları geçen hafta rekor seviyelere ulaşırken, bu hafta gözle görülür bir düşüş yaşadı.

Gram Altın Fiyatları için 2024 Tahminleri

Gram altın fiyatlarıyla ilgili olarak, uzmanlar 2024 yılında 2.500 ile 2.700 Türk Lirası ve üzerindeki rakamların görülebileceğini öngörüyorlar. Türkiye ve dünya genelinde altının "altın çağını" yaşayacağı ve mevcut düşüşlerin kalıcı olmayacağı tahmin ediliyor.

ABD'de İstihdam Artışı ve Ekonomist Beklentileri

ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım ayında 199 bin kişi artarak ekonomistlerin beklentilerini aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, bu dönemde tarım dışı istihdamın 185 bin artmasını bekliyorlardı.

Hazine Getirileri ve Fed'in Faiz Politikası

Bu istihdam artışı, Hazine getirilerinde sıçramaya neden oldu ve Fed'in işgücü piyasasını soğutmak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdı. Bu durum, Fed politikalarının geleceği üzerinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Swap Piyasaları ve Faiz İndirimi Beklentileri

Öte yandan, swap piyasaları, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlamışken, bu oran şu anda yüzde 42 seviyesine gerilemiş durumda. Bu değişim, piyasaların Fed politikalarına yönelik beklentilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor.

Yatırımcıların Odak Noktası: ABD Enflasyon Verileri

Yatırımcılar, Fed'in bu hafta Çarşamba günü vereceği yılın son faiz kararı öncesinde, Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine büyük bir odaklanma gösteriyor. Bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz kararları için önemli bir gösterge olacak ve piyasaların seyrini etkileyecek.

Merkez Bankalarının Faiz Kararlarının Etkisi

Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacakları faiz kararlarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtiyor. Bu kararların varlık fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

Güncel Altın Fiyatları

12 Aralık 2023 tarihindeki altın fiyatları şu şekilde:

  • Gram Altın:
    • Alış Fiyatı: 1.909,81 TL
    • Satış Fiyatı: 1.946,20 TL
  • Çeyrek Altın (Yeni):
    • Alış Fiyatı: 3.119 TL
    • Satış Fiyatı: 3.177 TL
  • Çeyrek Altın (Eski):
    • Alış Fiyatı: 3.110 TL
    • Satış Fiyatı: 3.175 TL

  • Yarım Altın (Yeni):
    • Alış Fiyatı: 6.257 TL
    • Satış Fiyatı: 6.354 TL
  • Yarım Altın (Eski):
    • Alış Fiyatı: 6.238 TL
    • Satış Fiyatı: 6.344 TL
  • Tam Altın (Yeni):
    • Alış Fiyatı: 12.476 TL
    • Satış Fiyatı: 12.660 TL
  • Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.802 TL
    • Satış Fiyatı: 12.989 TL
  • Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 63.822 TL
    • Satış Fiyatı: 64.848 TL
  • Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 31.007 TL
    • Satış Fiyatı: 31.585 TL

Canlı Altın Fiyatları

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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