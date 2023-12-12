Elinde altın olanlar dikkat: 18 gün sonra...

ABD'de İstihdam Artışı ve Ekonomist Beklentileri ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım ayında 199 bin kişi artarak ekonomistlerin beklentilerini aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, bu dönemde tarım dışı istihdamın 185 bin artmasını bekliyorlardı. Hazine Getirileri ve Fed'in Faiz Politikası Bu istihdam artışı, Hazine getirilerinde sıçramaya neden oldu ve Fed'in işgücü piyasasını soğutmak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdı. Bu durum, Fed politikalarının geleceği üzerinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Swap Piyasaları ve Faiz İndirimi Beklentileri Öte yandan, swap piyasaları, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlamışken, bu oran şu anda yüzde 42 seviyesine gerilemiş durumda. Bu değişim, piyasaların Fed politikalarına yönelik beklentilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların Odak Noktası: ABD Enflasyon Verileri Yatırımcılar, Fed'in bu hafta Çarşamba günü vereceği yılın son faiz kararı öncesinde, Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine büyük bir odaklanma gösteriyor. Bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz kararları için önemli bir gösterge olacak ve piyasaların seyrini etkileyecek.

Merkez Bankalarının Faiz Kararlarının Etkisi Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacakları faiz kararlarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtiyor. Bu kararların varlık fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Güncel Altın Fiyatları 12 Aralık 2023 tarihindeki altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın : Alış Fiyatı: 1.909,81 TL Satış Fiyatı: 1.946,20 TL

: Çeyrek Altın (Yeni) : Alış Fiyatı: 3.119 TL Satış Fiyatı: 3.177 TL

: Çeyrek Altın (Eski) : Alış Fiyatı: 3.110 TL Satış Fiyatı: 3.175 TL

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Yarım Altın (Yeni) : Alış Fiyatı: 6.257 TL Satış Fiyatı: 6.354 TL

: Yarım Altın (Eski) : Alış Fiyatı: 6.238 TL Satış Fiyatı: 6.344 TL

: Tam Altın (Yeni) : Alış Fiyatı: 12.476 TL Satış Fiyatı: 12.660 TL

: Ata Altın: Alış Fiyatı: 12.802 TL Satış Fiyatı: 12.989 TL

Ata Beşli Altın: Alış Fiyatı: 63.822 TL Satış Fiyatı: 64.848 TL

Gremse Altın: Alış Fiyatı: 31.007 TL Satış Fiyatı: 31.585 TL

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