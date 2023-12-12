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16 milyon emekli için duyuru geldi! 18-19-20-21-23 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Aralık ayının gelmesiyle birlikte maaş ödemeleri için heyecanla beklemeye başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleşen ödemeler, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için büyük bir öneme sahip. Peki, aralık ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:16 Güncelleme 12 Aralık 2023, 11:16
16 milyon emekli için duyuru geldi! 18-19-20-21-23 Aralık’tan 27 Aralık’a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, aralık ayı maaş ödemeleri için heyecanla bekleyişe geçti. Her yıl sonunda gerçekleşen emekli maaşı zamları da bu dönemde merakla takip ediliyor.

SSK Emeklileri için Ödeme Takvimi:

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleşiyor. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alabilecekler.

Bağ-Kur Emeklileri için Ödeme Takvimi:

Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimine göre maaşlarını alıyorlar. İşte Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödemelerini alabilecekler.

Emekli vatandaşlar, belirlenen ödeme tarihlerine göre maaşlarını hesaplarına alacakları için bu süreçte dikkatli bir takip içerisinde bulunuyor. Ayrıca, her yıl sonunda gerçekleşen zam oranları da emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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