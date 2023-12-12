Maaşlar yükselmeden 12.500 TL ek ödeme geldi: 10.000 TL altı maaş alan emekliye Salı günü sürprizi!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın Promosyonları
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu promosyonlar, emekli maaşı aralıklarına göre belirlenmiş durumda:
- 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL promosyon
- 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL promosyon
- 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL promosyon
- 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon
Bu bankalar, maaşlarını üç yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere bu promosyonları sunuyor.
Bu promosyon kampanyaları, Türkiye'deki emeklilere finansal avantajlar sunarak, onların ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Her bankanın kendi koşullarına ve avantajlarına göre şekillenen bu kampanyalar, emekli vatandaşların maaşlarını daha verimli kullanmalarını sağlayarak, ekonomik rahatlık ve güvence sunuyor.