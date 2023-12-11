Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı! 2 milyon TL konut kredisi kampanyası!

Son dönemlerde, konut fiyatlarının aşırı yükselmesi ve konut kredisi faizlerinin artması nedeniyle, konut kredisi çekerek ev satın alma eğilimi tarihi dip seviyelere geriledi. Çekilecek olan konut kredisi için ödenecek aylık taksit tutarının, alıcının geliri ile doğru orantılı olması gerekiyor. Gelirin karşılayamayacağı aylık kredi taksitleri ile konut kredisi alınması mümkün olmuyor.
Ziraat Bankası'nın Yeni Konut Kredisi Kampanyası
Yüksek gelir sahipleri için hâlâ konut kredisi çekerek ev almak mümkün. Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyası, bu konuda dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, daha önce sunduğu ucuz konut kredisi ile vatandaşların ev sahibi olmalarına imkan tanıyarak konut sektörünü desteklemişti. Ancak bu dönem kapandı ve ucuz konut kredisi uygulamasının uzun bir süre geri gelmesi beklenmiyor.