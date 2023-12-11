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Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı! 2 milyon TL konut kredisi kampanyası!

Ziraat Bankası, konut kredisi çekmek isteyenler için 2 milyon TL değerindeki konut kredisinin maliyet detaylarını açıkladı. Bu bilgi, özellikle yüksek miktarda konut kredisi çekmeyi düşünen bireyler için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 13:24 Güncelleme 11 Aralık 2023, 13:24
Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı! 2 milyon TL konut kredisi kampanyası!

Son dönemlerde, konut fiyatlarının aşırı yükselmesi ve konut kredisi faizlerinin artması nedeniyle, konut kredisi çekerek ev satın alma eğilimi tarihi dip seviyelere geriledi. Çekilecek olan konut kredisi için ödenecek aylık taksit tutarının, alıcının geliri ile doğru orantılı olması gerekiyor. Gelirin karşılayamayacağı aylık kredi taksitleri ile konut kredisi alınması mümkün olmuyor.

Ziraat Bankası'nın Yeni Konut Kredisi Kampanyası

Yüksek gelir sahipleri için hâlâ konut kredisi çekerek ev almak mümkün. Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyası, bu konuda dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, daha önce sunduğu ucuz konut kredisi ile vatandaşların ev sahibi olmalarına imkan tanıyarak konut sektörünü desteklemişti. Ancak bu dönem kapandı ve ucuz konut kredisi uygulamasının uzun bir süre geri gelmesi beklenmiyor.

Konut Kredisi Maliyet Detayları

  • Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,89
  • Aylık Taksit Tutarı: 78.606,51 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %58.668

Hesap makineleri, bu tür kredi hesaplamaları için sadece bilgi amaçlı kullanılmaktadır ve bağlayıcı bir fiyat içermemektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., kredi faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Ziraat Bankası'nın 2 milyon TL'lik konut kredisi kampanyası, özellikle yüksek gelire sahip bireyler için cazip bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, konut piyasasında yüksek maliyetli evler için finansman sağlama ve bu segmentteki alıcıları destekleme amacını taşımaktadır. Ancak, bireylerin kredi başvurusu yapmadan önce kendi finansal durumlarını ve ödeme kapasitelerini dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir.

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