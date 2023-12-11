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MARKET MARKET YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI! Canlı, pişmiş yılbaşı hindi fiyatları açıklandı! Migros, CarrefourSa, Metro, A101...

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi, 2024 yılında da sofralara lezzet katmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 2024 yılbaşı hindi fiyatları, marketlerin açıkladığı menülerle birlikte ortaya çıktı. Vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte geçirecekleri özel anlara lezzet katmak için marketlerin sunduğu menüleri inceleyerek tercihlerini belirlemeye başladı. Peki Migros, CarrefourSa, Metro, A101'de hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, pişmiş hindi fiyatları...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 09:40 Güncelleme 11 Aralık 2023, 09:47
MARKET MARKET YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI! Canlı, pişmiş yılbaşı hindi fiyatları açıklandı! Migros, CarrefourSa, Metro, A101...

Yılbaşında hindi yemek isteyenler marketlerin fiyat listesini araştırmaya başladı. 31 Aralık'a kısa bir zaman kala marketler hindi fiyatlarını açıklamaya başladı. Peki Migros, CarrefourSa, Metro, A101 hindi fiyatı ne kadar, kaç TL?

CARREFOURSA HİNDİ FİYATLARI

MİGROS HİNDİ FİYATLARI

METRO YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI

A101 YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI

A101 yılbaşı hindi fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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