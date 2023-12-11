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Çalışmayan kadınlara 4.000 TL devlet desteği verilecek mi? Beklenen açıklama geldi! Ev hanımlarına karşılıksız 4.000 TL ödeme doğru mu?

İnternet üzerinde dolaşan ve sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre, Türkiye genelinde ev hanımlarına karşılıksız 4.000 TL devlet desteği yapılacağı iddiaları büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ev hanımlarına 4 bin TL ödeme yapılacak mı sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında gelen açıklama ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 19:49 Güncelleme 11 Aralık 2023, 19:49
Çalışmayan kadınlara 4.000 TL devlet desteği verilecek mi? Beklenen açıklama geldi! Ev hanımlarına karşılıksız 4.000 TL ödeme doğru mu?

Sosyal medya kanallarında, ev hanımlarının beklediği destek haberinin yayılmasıyla birlikte "Kadınlara 4.000 TL devlet desteği verilecek mi?" sorusu gündemde hızla yükseliyor. İşte kadınlara 4 bin TL ödeme hakkına detaylar...

KADINLARA 4.000 TL DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

Günlerdir sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev kadınlarına 4.000 TL sosyal yardım yapılacağı belirtildi. Bu haber büyük yankı uyandırdı. Ancak şu ana kadar resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

Ancak bu haberin doğruluğu resmi kaynaklardan gelecek bir açıklama olmadan kesinlik kazanmıyor. Bu nedenle vatandaşların bu asılsız haberlere itibar etmemesi gerekiyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

" 'Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak.' Başlığı adı altında internet sitelerinde haberlerin dolaştığı görülmektedir."

"Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın bizleri arayarak bilginin teyidini istemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk. Bakanlığımızın bu isim adı altında herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Lütfen 'tıklanma' amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayınız. Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir bilgiyi teyitlemeden kullanmamanızı rica ederiz."

KADINLARA HANGİ SOSYAL YARDIMLAR YAPILIYOR?

Eşi ölmüş kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayda bir veriliyor. Bu ödeme ayda 1000 TL olmak üzere iki ayda bir yapılıyor.

Sosyal yardımdan faydalanmak için bağlı bulunan il ve ilçenin sosyal yardımlaşma vakıflalrına müracaat edilmesi gerekiyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik verilen bu yardımdam boşananlar yararlanamıyor.

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