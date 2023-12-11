15 şirket onay bekliyor! 2024 yılının kazandıranı onlar olacak! NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

Bu hafta halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her bir şirketin halka arz tarihi ve lot sayıları, piyasa oyuncularının bu sürece nasıl yaklaşacaklarını belirlemede önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. İşte halka arz olması beklenen şirketler...