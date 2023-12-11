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15 şirket onay bekliyor! 2024 yılının kazandıranı onlar olacak! NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

Halka arz tarihleri, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu hafta da birbirinden önemli şirketlerin halka arz süreci yatırımcıların ve finans dünyasının merakla beklediği bir konu haline geldi. İşte, 11-17 Aralık tarihleri arasında halka arz olacak şirketlerin listesi...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 15:47 Güncelleme 11 Aralık 2023, 15:48
15 şirket onay bekliyor! 2024 yılının kazandıranı onlar olacak! NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

Bu hafta halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her bir şirketin halka arz tarihi ve lot sayıları, piyasa oyuncularının bu sürece nasıl yaklaşacaklarını belirlemede önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. İşte halka arz olması beklenen şirketler...

BU HAFTA (13-14-15 ARALIK 2023) HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

AVRUPAKENT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz olacak.

SPK'DAN ONAY BEKLEYEN ŞİRKETLER

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Lila Kağıt Sanayi

Halka Arz Lot Sayısı: 120.000.000

Rönesans GYO

Halka Arz Lot Sayısı: 60.957.450

Pasifik Donanım ve Yazılım

Halka Arz Lot Sayısı: 27.000.000

Koç Metalurji

Halka Arz Lot Sayısı: 125.000.000

Özyaşar Tel ve Galvanizleme

Halka Arz Lot Sayısı: 24.000.000

Horoz Lojistik

Halka Arz Lot Sayısı: 24.600.000

Zen Girişim Sermayesi

Halka Arz Lot Sayısı: 50.000.000

Narlı Feribot İşletmeciliği #NARFE

Halka Arz Lot Sayısı: 7.500.000

Odine Solutions Teknoloji

Halka Arz Lot Sayısı: 44.200.000

Yes Oto Kiralama (Enterprise) #YESOT

Halka Arz Lot Sayısı: 40.250.000

Oba Makarnacılık #OBAMI

Halka Arz Lot Sayısı: 101.792.375

Alves Kablo

Halka Arz Lot Sayısı: 28.000.000

Arkopa Ahşap Panel

Halka Arz Lot Sayısı: 37.000.000

Multinet Kurumsal Hizmetler

Halka Arz Lot Sayısı: 24.153.780

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. - Başvuru Sürecinde

GOLDA Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

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