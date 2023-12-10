ZARA İsrail malı mı, hangi ülkenin markası? Sahibi kim, Yahudi mi? ZARA’nın tabut paylaşımı infial yarattı!

ZARA PAYLAŞIMI SİLDİ
Zara paylaşımı sildi ancak olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
ZARA'NIN SAHİBİ KİM, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.
İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.
Kurucuları: Amancio Ortega Gaona, Rosalía Mera
Genel merkezi: Arteixo, İspanya
Kuruluş tarihi: 12 Haziran 1985, A Coruña, İspanya
Amancio Ortega Gaona kimdir?
Amancio Ortega Gaona Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş adamı. Forbes'e göre 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 23. kişisi, Statista'ya göre ise İspanya'nın en zengin kişisidir.