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ZARA İsrail malı mı, hangi ülkenin markası? Sahibi kim, Yahudi mi? ZARA'nın tabut paylaşımı infial yarattı!

ZARA'nın son koleksiyonunu tanıtmak için paylaşılan fotoğraflar, büyük bir tepkiye neden oldu. Fotoğraflarda, sadece giysi tanıtımından öte, İsrail'e özel bir ilgiyi çağrıştıran unsurlar dikkat çekiyor. Amerikalı model Kristen McMenamy'nin beyaz bir kumaşla kaplı mankeni taşıdığı bir karede, bir diğerinde ise model, tabutu anımsatan ahşap bir kutunun içinde duruyor. Peki, ZARA İsrail malı mı, hangi ülkenin markası? Sahibi kim, Yahudi mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 14:29 Güncelleme 10 Aralık 2023, 14:33
ZARA İsrail malı mı, hangi ülkenin markası? Sahibi kim, Yahudi mi? ZARA’nın tabut paylaşımı infial yarattı!

Zara, son koleksiyonuyla büyük bir infiale yol açtı. Markanın paylaştığı fotoğraflarda, enkaz ve cansız beden maketleri göze çarptı. Koleksiyondaki kefene sarılı beden fotoğrafları ve Filistin haritasına benzer dekorlar kullanılması, kullanıcılar arasında ciddi tepkilere sebep oldu. Peki, ZARA İsrail malı mı, hangi ülkenin markası? İşte detaylar...

Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'de sistematik olarak uyguladığı soykırıma şahit oluyor.

On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'e destek veren markaların bir bir boykot edildiği bugünlerde ZARA'dan skandal bir reklam kampanyası geldi.

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın Dördüncü Zara Atelier koleksiyonu, Amerikalı model Kristen McMenamy'nin fotoğraflarda giydiği bir ceketten ibaret. Ancak söz konusu kareler ceketten çok imgelerle dolu.

Zara'nın söz konusu koleksiyon için resmi hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve ceset maketleri Filistin'e gönderme olarak yorumlanıp büyük tepki çekti.

BENZERLİK AÇIK MESAJ
Fotoğraflardan birinde McMenamy beyaz bir kumaşla kaplı bir mankeni taşırken, bir diğerinde ise model tabuta benzeyen ahşap bir kutunun içinde duruyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları insanları "Zara'yı boykot etmeye" teşvik etti.

ZARA PAYLAŞIMI SİLDİ

Zara paylaşımı sildi ancak olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

ZARA'NIN SAHİBİ KİM, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.

İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.

Kurucuları: Amancio Ortega Gaona, Rosalía Mera

Genel merkezi: Arteixo, İspanya

Kuruluş tarihi: 12 Haziran 1985, A Coruña, İspanya

Amancio Ortega Gaona kimdir?

Amancio Ortega Gaona Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş adamı. Forbes'e göre 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 23. kişisi, Statista'ya göre ise İspanya'nın en zengin kişisidir.

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