Asgari ücret toplantısı canlı izle A Haber! Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2024? 2. toplantı ne zaman? Sigorta primleri, stajyer, özel sektör maaşları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Komisyon, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan bir heyet tarafından yönetilecek olan pazarlık sürecinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin talepleri arasında bir denge sağlamaya çalışacak.

ASGARİ TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI 11 ARALIK'TA YAPACAK



Yeni asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 İşçi, 5 İşveren ve 5 Hükümet temsilcisinden oluşan komisyon bugün ilk kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı. CANLI İZLE Toplantı başladığında haberimize eklenecektir.