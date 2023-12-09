Yeni oranlar geldi! Banka banka 200.000 TL’nin 32 günlük getirisi! Parasını bankaya yatırana dev ödeme: İşte 32 günlük mevduat faizi hesaplama

TCMB'nin politika faizini artırmasının ardından Türkiye'deki birçok banka, mevduat faiz oranlarını yükseltti. Bu yükseliş, 200 bin TL mevduat üzerinden 32 günlük vadelerde elde edilecek getirilerde önemli bir artışa sebep oldu. Yatırımcılar için bu durum, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve getirilerini karşılaştırmayı gerektiriyor.