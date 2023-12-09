Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüş 2024 ortasında

BENZİNE 1.62 TL İNDİRİM GELİYOR Son iki günde motorine gelen indirimlerin ardından bu gece de benzin fiyatlarında indirim olacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek. Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.





YAĞIŞLAR ÇİFTÇILERİ SEVİNDİRDİ

Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla mücadele eden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kasım ayındaki yağışlar barajların su seviyesini artırdı, tarımsal üretime katkı sağladı. Kasım ayında metrekareye Edirne'de 106, Kırklareli'nde 158, Tekirdağ'da 207 kilogram yağış düştü. Su seviyeleri aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle azalan Trakya'daki 14 barajın doluluk oranları da kasım yağışlarıyla arttı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, kasım yağışlarının tarımsal üretime önemli katkı sağladığını söyledi. Bölgede özellikle son 3 yılın çok kurak geçtiğini anımsatan Prof. Dr. Kaya, mevcut yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.



BEREKETLİ SEZON

Kuraklığın, verim düşüklüğünün yanı sıra toprağı işlemeyi de zorlaştırdığını aktaran Kaya, "Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz. Kuru toprağa buğday ekiminin ardından güzel bir yağış geldi. Her ne kadar baraj ve göletler henüz tam olarak dolmasa da tarlalar suya doydu. Esas önemli olan yağışların gelecek aylarda devam etmesi. Bereketli bir tarım yaşamayı umuyoruz. Çok kurak ve kötü geçen bir sezonu bol yağış ve verimli üretimle telafi ederiz." dedi.