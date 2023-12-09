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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüş 2024 ortasında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide belirsizliği azaltacak ve öngörülebilirliği artıracak çalışmalara hız verdiklerini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüş 2024 ortasında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide belirsizliği azaltacak ve öngörülebilirliği artıracak çalışmalara hız verdiklerini söyledi. 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, Türkiye'nin nominal dolar bazında şu an dünyanın 17. Büyük ekonomisi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu yılın 9 ayında 4.6 büyüme kaydettik. İşsizlik oranı yüzde 8.9. 5 yıllık kredi risk primi CDS oranları son 2.5 yılın en düşük seviyelerine inmiş durumda. Şu anda 330'lar civarında. Bu yılın mayıs ayında 700'lere kadar yükselmişti" dedi. Cevdet Yılmaz, enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını ve bunu unutmadıklarını vurgulayarak, "Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin şekilde düşüş gerçekleşecek" diye konuştu.

MERKEZ'DEN İHRACATÇIYA FİNANSMAN MÜJDESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Sanayi Odası (ASO) gündem toplantısında ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaşarak, reeskont limitlerini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Erkan, buradaki konuşmasında, ihracatçılar için reeskont kredilerinde yaptıkları düzenlemeleri anlattı. Erkan, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlatan Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 60,3 milyar lira destek yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dâhil ettiklerini hatırlattı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.

BENZİNE 1.62 TL İNDİRİM GELİYOR
Son iki günde motorine gelen indirimlerin ardından bu gece de benzin fiyatlarında indirim olacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek. Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.



YAĞIŞLAR ÇİFTÇILERİ SEVİNDİRDİ
Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla mücadele eden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kasım ayındaki yağışlar barajların su seviyesini artırdı, tarımsal üretime katkı sağladı. Kasım ayında metrekareye Edirne'de 106, Kırklareli'nde 158, Tekirdağ'da 207 kilogram yağış düştü. Su seviyeleri aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle azalan Trakya'daki 14 barajın doluluk oranları da kasım yağışlarıyla arttı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, kasım yağışlarının tarımsal üretime önemli katkı sağladığını söyledi. Bölgede özellikle son 3 yılın çok kurak geçtiğini anımsatan Prof. Dr. Kaya, mevcut yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

BEREKETLİ SEZON
Kuraklığın, verim düşüklüğünün yanı sıra toprağı işlemeyi de zorlaştırdığını aktaran Kaya, "Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz. Kuru toprağa buğday ekiminin ardından güzel bir yağış geldi. Her ne kadar baraj ve göletler henüz tam olarak dolmasa da tarlalar suya doydu. Esas önemli olan yağışların gelecek aylarda devam etmesi. Bereketli bir tarım yaşamayı umuyoruz. Çok kurak ve kötü geçen bir sezonu bol yağış ve verimli üretimle telafi ederiz." dedi.



KURU İNCİRDE İHRACAT ATAĞI
Kuru incirde 2023/24 sezonunda yaklaşık 2 aylık dönemdeki ihracat değerde yüzde 6'lık artışla 84,8 milyon dolardan 89,7 milyon dolara yükseldi. Kuru incir ihracatı miktar bazında ise; 22 bin 895 tondan, 20 bin 126 tona geriledi. Kuru incirde ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 14'lük artış döviz getirisinin düşmesini önledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023 yılının 11 aylık döneminde 62 bin ton'dan fazla kuru incir ihraç ettiklerini belirterek, "Kuru incir ihracatımız 11 aylık dönemde değerde yüzde 9'luk artışla 216 milyon dolardan 237 milyon dolara çıktı" dedi.

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