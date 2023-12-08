TOKİ açık arttırma ile 32 ilde 169 konutu satacak! Tarih yaklaşıyor! TOKİ açık artırma teklif nasıl yapılır? Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir...

İŞ YERLERİ İÇİN AÇIK ARTIRMA DETAYLARI Ayrıca, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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