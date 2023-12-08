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TOKİ açık arttırma ile 32 ilde 169 konutu satacak! Tarih yaklaşıyor! TOKİ açık artırma teklif nasıl yapılır? Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir...

TOKİ, 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerinin 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacağını duyurdu. Buna göre aralarında Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat'ın da bulunduğu toplam 60 ilde konut ve iş yerleri satılacak. Yapılan açıklamada ''İdaremiz mülkiyetinde bulunan 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.30’da konutlar, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30’da işyerleri olmak üzere Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.'' denildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:27 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:29
TOKİ açık arttırma ile 32 ilde 169 konutu satacak! Tarih yaklaşıyor! TOKİ açık artırma teklif nasıl yapılır? Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlar yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle satılacak. İşte detaylar...

TOKİ'DEN TOPLAM 60 İLDE 169 KONUT VE 192 İŞYERİ SATIŞI

32 ilde 169 konut, 28 ilde 192 iş yeri 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak. Konutlar için %25 peşinat isteniyor, 72 ay vade imkanı sunuluyor. İş yerleri için ise %25 peşinat isteniyor, 48 ay vade fırsatı veriliyor.

KONUTLAR İÇİN AÇIK ARTIRMA DETAYLARI

Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.



Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 12.12.2023 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.

Alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

İŞ YERLERİ İÇİN AÇIK ARTIRMA DETAYLARI

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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