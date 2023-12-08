Staj ve çıraklık sigortası ile 720 gün prim ekleniyor! Emeklilik yaşı 58’den 54’e düştü! 1 yıl sigortayı geri çekecek

İlk sigorta girişleri, doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu düzenleme, staj sigortası sahiplerine önemli avantajlar sunuyor. Yapılacak kısa vadeli borçlanmaların bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilme olasılığı, bu sigortaya sahip kadınlar için çekici bir seçenek haline geliyor.

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Staj başlangıcını dikkate alarak yapılan borçlanma emeklilik yaşını da düşürür.

Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor. Çalışan işçiler meslek hastalığı, memurlar da vazife malulü kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir.