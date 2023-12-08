Milli Emlak il il arsa satış ilanları güncellendi! 54,06 metrekare arsa 68 bin TL’ye satışta! Ankara, Aksaray Amasya, Antalya, Balıkesir...

Uygun fiyata arsa almak isteyenlere güzel haber geldi. Milli Emlak tarafından güncel arsa satış ilanları listesi yayımlandı. Buna göre onlarca il ve yüzlerce ilçede 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa satışı yapılıyor. İşte o liste.
Uygun fiyata arsa almak isteyenlere güzel haber geldi. Milli Emlak tarafından güncel arsa satış ilanları listesi yayımlandı. Buna göre onlarca il ve yüzlerce ilçede 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa satışı yapılıyor. İşte o liste.
ANKARA POLATLI
Metrekare: 3.189,03
Fiyat: 96 bin TL
ANTALYA ALANYA
Metrekare: 691,54
Fiyat: 180 bin TL
BALIKESİR DURSUNBEY
Metrekare: 1.836,48
Fiyat: 185 bin TL
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KÜTAHYA TAVŞANLI
Metrekare: 4.137,99
Fiyat: 85 bin TL
AFYONKARAHİSAR MERKEZ
Metrekare: 871,76
Fiyat: 349 bin TL