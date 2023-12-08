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Milli Emlak il il arsa satış ilanları güncellendi! 54,06 metrekare arsa 68 bin TL'ye satışta! Ankara, Aksaray Amasya, Antalya, Balıkesir...

Milli Emlak il il arsa satış ilanlarını güncelledi. Yeni ilana göre, 54,06 metrekare arsa 68 bin TL, 85,69 metrekare arsa 107. 500, 2002,74 metrekare arsa 383 bin TL'ye satışa çıktı. İşte Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray Amasya, Antalya, Balıkesir, Kütahya arsa satış ilanları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 09:02 Güncelleme 08 Aralık 2023, 09:07
Milli Emlak il il arsa satış ilanları güncellendi! 54,06 metrekare arsa 68 bin TL’ye satışta! Ankara, Aksaray Amasya, Antalya, Balıkesir...

Uygun fiyata arsa almak isteyenlere güzel haber geldi. Milli Emlak tarafından güncel arsa satış ilanları listesi yayımlandı. Buna göre onlarca il ve yüzlerce ilçede 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa satışı yapılıyor. İşte o liste.

ANKARA POLATLI

Metrekare: 3.189,03

Fiyat: 96 bin TL

ANTALYA ALANYA

Metrekare: 691,54

Fiyat: 180 bin TL

BALIKESİR DURSUNBEY

Metrekare: 1.836,48

Fiyat: 185 bin TL

📌TÜM ARSA SATIŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KÜTAHYA TAVŞANLI

Metrekare: 4.137,99

Fiyat: 85 bin TL

AFYONKARAHİSAR MERKEZ

Metrekare: 871,76

Fiyat: 349 bin TL

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