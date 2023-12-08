Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! 8-9-10 Aralık evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

Aralık ayında evde bakım maaşı yatıp yatmadığına dair net bilgiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamasıyla belli olacak. Peki, 8-9-10 Aralık evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!
Aralık ayında evde bakım maaşı yatıp yatmadığına dair net bilgiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamasıyla belli olacak. Peki, 8-9-10 Aralık evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı geçtiğimiz ayın ortaları itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.Buna göre; Aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 11-15 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.