SGK, Emekli Sandığı, BAĞKUR emeklisine 12 ay kombo maaş müjdesi! Başvurmayan treni kaçıracak

MAAŞ ALMA ŞARTLARI VE TUTARLARI Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara ek olarak, maaş tutarları da hisseler oranında belirlenir.

Örneğin, yüzde 50 hisse sahibi bir eşe en az 3,750 TL, yüzde 75 hisse sahibi bir eşe ise en az 5,000 TL ödeme yapılır. Emekli aylığı ve eşten maaş alan kişilere uygulanan alt sınır düzenlemesi sayesinde, en düşük aylık ödeme 11,250 TL'ye kadar çıkabilir.

İSTİSNAİ DURUMLAR VE ÜÇ MAAŞ İMKANI Bazı özel durumlarda, emekliler için üç maaş alma imkanı da söz konusu olabilir. Örneğin bir kadın emekli kendi emekliliğinden bir maaş alırken vefat eden eşinden dolayı ikinci bir maaş ve eğer babası memur emeklisiyse ve vefat etmişse, babasından üçüncü bir maaş alma hakkına sahip olabilir.

Ayrıca, anne ve babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda, daha yüksek olan aylığın tamamı, daha düşük olanın ise yarısı ödenir. Bu hak, 18 yaşına kadar sürer ve daha sonra sadece yüksek olan aylık alınmaya devam edilir.