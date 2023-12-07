Mega Metal halka arz ne zaman, hangi bankadan yapılacak? Mega Metal halka arz eşit mi, oransal mı? 1 lot kaç TL? Talep toplama tarihleri...

Turgut, halk arzın Mega Metal'in küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandırarak başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere global rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Ürünlerimiz elinizde tuttuğunuz cep telefonundan, kullandığınız otomobillere, hastanelerdeki cihazlardan uzayı keşfe çıkan uydulara kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu nedenle, biz olmasaydık, bu cihazların hiçbirini kullanamazdık." dedi. "Planladığımız yeni yatırımları hayata geçireceğiz" Cüneyt Ali Turgut, sektörde büyümek için yatırım yapma, yeni kapasite yaratma ve yeni ürünler eklemenin önemli olduğunu kaydederek, bugüne kadar öz kaynaklarıyla ve güçlü finans yönetim politikalarıyla yatırımlar gerçekleştirdiklerini, halka arzların çok önemli bir finansman kaynağı olduğunu ve bu enstrümanı da kullanmak istediklerini anlattı.

Hedeflerinin şirketin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu dile getiren Turgut, bu nedenle halka arzdan elde edecekleri gelirle hem Türkiye'de hem de yurt dışında planladıkları yeni yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi. En önemli hedeflerinin ise kurumsallaşmak olduğunu vurgulayan Turgut, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşmak çok önemli. İlk olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) getirdiği bazı kurallar var. Bunlara uyum sağlamak şirketler açısından sağlıklı bir yönetim yaratıyor. Komiteler kurulması, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Denetlenebilir ve şeffaf olmak yatırımcının size daha çok güven duyması anlamına geliyor. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul'da Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olma hedefimiz var. Zaten birlikte çalıştığımız dünya devleri de daha kurumsal şirketleri tercih ediyor."

"Mega Metal, kurulduğu günden bu yana İSO 500'de yer alıyor" Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut, hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markaların müşteri portföylerinde bulunduğunu belirterek, "Yurt içinde oldukça güçlü bir üreticiyiz. Gelişen teknolojilerde şirketimizin bir dokunuşu mutlaka bulunuyor. Saç telinin standart çapı 0,10 milimetre. Biz 0,05 milimetre kalığında bakır tel üretiyoruz." ifadelerini kullandı. Küresel net sıfır emisyon hedefine ulaşma noktasında yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden olmayı amaçladıklarını aktaran Turgut, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 dönemini de içine alan son 5 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın çok hızlı arttığını kaydeden Turgut, şu açıklamalarda bulundu: "Özellikle güneş enerji yatırımları ve rüzgar santralleri gelecek yıllarda yatırımların hızla artacağı alanlar olarak dikkati çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamasına göre, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkabilir. Copper Alliance tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan verilere göre de fosil yakıtla çalışan bir otomobile göre elektrikli bir otomobil 4 kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, geleneksel enerji sistemlerine göre ihtiyaç duyduğu bakır ise 12 kat daha fazla. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmını ise nitelikli bakır tel oluşturuyor. Üretim tarafı kadar depolama tarafı da hızlı bir gelişim içinde. Enerjideki bu dönüşüm elbette Mega Metal'in pazarının gelişmesi için çok büyük potansiyel yaratıyor."

"Halka arzları Mega Metal ile taçlandırıyoruz" A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak da yıl içerisinde 10'u aşkın şirketin halka arzını yaptıklarını ve Mega Metal ile bu süreci taçlandırdıklarını söyledi. Mega Metal'in Türkiye'nin önemli sanayi şirketlerinden olduğunu vurgulayan Esenpak, "Mega Metal, kurulduğu günden bu yana İSO 500'de yer alıyor. Bu bir sanayi şirketi açısından çok büyük bir başarı. 2022 yılında açıklanan listede de 115. sırada yer aldı. Türkiye'deki büyük sanayi ve ihracatçı şirketlerin halka arz edilmesi sermaye piyasalarımız açısından çok önemli." şeklinde konuştu. Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.