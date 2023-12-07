Altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat: Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları

Ons altının 2023 dolar seviyelerine çıkması, diğer altın çeşitlerinde de bir yükseliş eğilimi başlattı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bu durumdan etkilenerek artış gösterdi. Öte yandan, İsrail ve Filistin arasındaki artan gerilim de altın fiyatlarını etkileyen bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Bu tür global politik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları...
7 Aralık 2023 Canlı Altın Fiyatları
Peki, 7 Aralık 2023 itibarıyla altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? Yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler için bu bilgiler oldukça önem taşıyor.
7 Aralık 2023 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
Gram Altın Fiyatları
- Alış Fiyatı: 1.927,12 TL
- Satış Fiyatı: 1.955,58 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 3.149 TL
- Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.198 TL
- Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 3.149 TL
- Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.194 TL