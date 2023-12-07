Altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat: Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları

Ons altının 2023 dolar seviyelerine çıkması, diğer altın çeşitlerinde de bir yükseliş eğilimi başlattı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bu durumdan etkilenerek artış gösterdi. Öte yandan, İsrail ve Filistin arasındaki artan gerilim de altın fiyatlarını etkileyen bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Bu tür global politik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları...