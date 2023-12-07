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Altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat: Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların sürekli odak noktasında yer alıyor ve son zamanlarda gösterdiği yükselişle dikkat çekiyor. 7 Aralık 2023 itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne seviyede? İşte altın piyasasının son durumu ve etkileyen faktörler. Altının ons fiyatı şu anda 2026 dolarda işlem görüyor. Bu yükselişte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına ara verme ihtimalinin etkisi büyük. Fed'in politika değişikliğine yönelik sinyaller, doların değer kaybetmesine ve altın fiyatlarının yükselişine neden oluyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:42 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:43
Altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat: Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları

Ons altının 2023 dolar seviyelerine çıkması, diğer altın çeşitlerinde de bir yükseliş eğilimi başlattı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bu durumdan etkilenerek artış gösterdi. Öte yandan, İsrail ve Filistin arasındaki artan gerilim de altın fiyatlarını etkileyen bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Bu tür global politik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? 7 Aralık Perşembe altın fiyatları...

7 Aralık 2023 Canlı Altın Fiyatları

Peki, 7 Aralık 2023 itibarıyla altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? Yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler için bu bilgiler oldukça önem taşıyor.

7 Aralık 2023 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 1.927,12 TL
  • Satış Fiyatı: 1.955,58 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 3.149 TL
  • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.198 TL
  • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 3.149 TL
  • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.194 TL

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 6.317 TL
  • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6.391 TL
  • Eski Yarım Alış Fiyatı: 6.307 TL
  • Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.375 TL

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Alış Fiyatı: 12.595 TL
  • Yeni Tam Satış Fiyatı: 12.741 TL
  • Eski Tam Alış Fiyatı: 12.585 TL
  • Eski Tam Satış Fiyatı: 12.741 TL

Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 12.943 TL
  • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 13.082 TL
  • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 12.934 TL
  • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 13.072 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Alış Fiyatı: 64.427 TL
  • Yeni Ata Beşli Satış Fiyatı: 65.165 TL
  • Eski Ata Beşli Alış Fiyatı: 64.330 TL
  • Eski Ata Beşli Satış Fiyatı: 65.068 TL

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Alış Fiyatı: 31.293 TL
  • Yeni Gremse Satış Fiyatı: 31.730 TL
  • Eski Gremse Alış Fiyatı: 31.196 TL
  • Eski Gremse Satış Fiyatı: 31.633 TL

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