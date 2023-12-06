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Taşerona işçiye kadro flaş gelişme: Torba Yasa ile 90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Taşerona işçiye kadro son dakika haberleri: Torba yasa teklifinin Meclis'te görüşülmesi, 90.000 taşeron işçiye kadro verilip verilmeyeceği konusunda önemli bir adımı temsil ediyor. Bu yasa teklifinin içeriği ve alınacak kararlar, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecini doğrudan etkileyecek. Taşeron işçilere kadro verilmesi süreci, halihazırda birçok kişinin merak ettiği bir konu. Bu sürecin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği, Meclis'teki torba yasa görüşmeleri ve alınacak kararlarla netleşecek. Peki Torba Yasa ile 90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:18 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:18
Taşerona işçiye kadro flaş gelişme: Torba Yasa ile 90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının merkezinde, 90 bin taşeron işçinin merakla beklediği kadro düzenlemesi vardı. Gözler, taşeron işçilere kadro şartlarına ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin hayati önemini artırıyor. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler? Taşerona kadro çıktı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

Torba Yasa Meclis'te: Ekonomi Odaklı Düzenlemeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomik düzenlemeleri içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek için toplandı. Bu toplantı, basına kapalı olarak devam etti ve taşeron işçilere kadro konusunda önemli kararlar alınması bekleniyor. 24 Kasım Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan bu taslak, vergilere ilişkin pek çok düzenlemeyi de içeriyor.

Taşerona Kadro Ne Zaman Çıkacak?

Taşerona kadronun torba yasada yer alması beklenirken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Eski Bakan Bilgin'in seçimler sonrası bu konunun Meclis'te ele alınacağına dair açıklamaları, taşeron işçiler arasında büyük bir beklenti yarattı. Meclis'te bu konunun tartışılması ve netleşmesi durumunda, haberlerimizde en güncel bilgileri paylaşacağız.

Taşeron İşçilere Kadro

Taşeron işçilere kadro verilmesi, sadece iş güvencesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu düzenleme, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve işlerindeki güvencelerini artırmayı hedefliyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hayata geçecek olan bu düzenlemenin detayları, işçiler için büyük önem taşıyor.

90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi, yıllardır süregelen bir süreç. Bu süreçte işçilerin hak arayışları, siyasi gündemde yer alarak toplumsal bir mesele haline geldi. Kadro verilmesi, bu işçiler için sadece maddi bir iyileştirme değil, aynı zamanda sosyal adaletin bir göstergesi olarak görülüyor.

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem ise: ''Torba yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir'' şeklinde görüş bildirmişti.

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