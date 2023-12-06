Sadece Türkiye’de çıkartılıyor! 1 gramı bile altını 5’e katlıyor

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV Türkiye'nin süs taşı rezervlerinin 50 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu ve bu taşlardan üçünün yalnızca Türkiye topraklarında bulunduğu belirtiliyor. Diaspor kristali de bu nadide taşlardan biri. Türkiye'nin ve dünya pazarının bu değerli taşa olan ilgisi gelecekte daha da artacak gibi görünüyor.

RENKLERİN DANSI: DOĞANIN ŞAHESERİ Diaspora taşı doğada renk değiştirebilen ender taşlardan biri olarak bilinir. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarda bulunabilen bu muazzam taş, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor. Doğanın bu eşsiz şaheseri her bir açıdan bakıldığında farklı bir güzellik sunuyor.

Diaspora taşı sadece renk değişim özellikleriyle değil, aynı zamanda doğanın kendi içinde anlattığı eşsiz bir hikayeyi de barındırıyor. Türkiye'nin topraklarında yeşeren bu muazzam kristal bir kez daha ülkemizin doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor.