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Sadece Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altını 5'e katlıyor

Türkiye'nin Muğla ilçesi dünyada eşi benzeri bulunmayan bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Elmastan 10 bin kat daha nadir bulunan bu diaspor kristali ismindeki değerli taş yalnızca Muğla'nın Milas bölgesindeki madenden çıkarılıyor ve mücevher sektöründe büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Aksine çok hassas bir süreçle gram gram çıkarılıyor.  Doğanın bu eşsiz şaheseri her bir açıdan bakıldığında farklı bir güzellik sunuyor.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 10:26 Güncelleme 06 Aralık 2023, 10:26
Sadece Türkiye’de çıkartılıyor! 1 gramı bile altını 5’e katlıyor

Diaspor özellikle renk geçişleri ve nadirliği ile dikkat çekiyor. Bu kristal 9 farklı renk geçişine sahip olup bu özelliği ile dünya çapında mücevher avcılarının ve yatırımcıların radarına girdi. Türkiye'de yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılırken bu kristalin yalnızca yüzde 2'si işlenebilir nitelikte olmasıyla biliniyor.

NADİRLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Muğla'nın bu eşsiz kristali yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde de büyük bir popülerlik kazanıyor. Mücevher sektöründe pırlanta ve diğer değerli taşlara alternatif olarak görülen diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliğiyle öne çıkıyor.

Diaspor kristali çok hassas bir süreçle gram gram çıkarılıyor. Her bir işçi, taşın ve çamurun içinden bu değerli kristali bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu zorlu süreç, diasporun değerini daha da artırıyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Türkiye'nin süs taşı rezervlerinin 50 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu ve bu taşlardan üçünün yalnızca Türkiye topraklarında bulunduğu belirtiliyor. Diaspor kristali de bu nadide taşlardan biri. Türkiye'nin ve dünya pazarının bu değerli taşa olan ilgisi gelecekte daha da artacak gibi görünüyor.

RENKLERİN DANSI: DOĞANIN ŞAHESERİ

Diaspora taşı doğada renk değiştirebilen ender taşlardan biri olarak bilinir. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarda bulunabilen bu muazzam taş, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor. Doğanın bu eşsiz şaheseri her bir açıdan bakıldığında farklı bir güzellik sunuyor.

Diaspora taşı sadece renk değişim özellikleriyle değil, aynı zamanda doğanın kendi içinde anlattığı eşsiz bir hikayeyi de barındırıyor. Türkiye'nin topraklarında yeşeren bu muazzam kristal bir kez daha ülkemizin doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor.

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