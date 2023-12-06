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Altın fiyatları nefes kesti: Altın alanlar, satanlar acilen baksın! 6 Aralık 2023 Çarşamba canlı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

6 Aralık 2023 Çarşamba günü, altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Fed'in faiz artışlarına yönelik beklentilerin düşük olması, altın fiyatlarında artışa sebep oluyor. Yatırımcılar, ons altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Aralık 2023 tarihli güncel altın fiyatları.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:07 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:31
Altın fiyatları nefes kesti: Altın alanlar, satanlar acilen baksın! 6 Aralık 2023 Çarşamba canlı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki bu güncel durum, özellikle altın yatırımcıları için önemli. Fed kararlarının ve ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini takip etmek, yatırımcılar için kritik önem taşımaktadır. 6 Aralık 2023 tarihinde, çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir rehber niteliğindedir. Yatırımcıların, altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmeleri ve ekonomik gelişmelere göre hareket etmeleri önerilir.

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Sürüyor 6 Aralık 2023 Çarşamba günü, altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Fed'in faiz artışlarına yönelik beklentilerin düşük olması, altın fiyatlarında artışa sebep oluyor. Yatırımcılar, ons altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Aralık 2023 tarihli güncel altın fiyatları.

Gram Altın Fiyatları 6 Aralık

  • Alış fiyatı: 1.924,12 TL
  • Satış fiyatı: 1.956,58 TL

Çeyrek Altın Fiyatları 6 Aralık

  • Yeni çeyrek altın alış: 3.143 TL
  • Yeni çeyrek altın satış: 3.193 TL
  • Eski çeyrek altın alış: 3.143 TL
  • Eski çeyrek altın satış: 3.190 TL

Ata Altın ve Ata Beşli Altın Fiyatları

Ata altın ve Ata beşli altın, özel koleksiyon parçaları ve yatırım araçları olarak kabul edilir. Güncel Ata altın ve Ata beşli altın fiyatları:

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.061 TL, satış fiyatı: 13.161 TL
  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 65.107 TL, satış fiyatı: 65.704 TL

Gremse Altın Güncel Durumu

Gremse altın, büyük boyutta bir yatırım seçeneği olarak tercih edilir. 4 Aralık 2023 tarihindeki gremse altın fiyatları:

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 31.623 TL, satış fiyatı: 31.993 TL

Yarım Altın Fiyatları 6 Aralık

  • Yeni yarım altın alış: 6.304 TL
  • Yeni yarım altın satış: 6.384 TL
  • Eski yarım altın alış: 6.293 TL
  • Eski yarım altın satış: 6.374 TL

Tam Altın Güncel Fiyatları 6 Aralık

  • Yeni tam altın alış: 12.567 TL
  • Yeni tam altın satış: 12.715 TL
  • Eski tam altın alış: 12.548 TL
  • Eski tam altın satış: 12.690 TL

Ata Altın Fiyatları 6 Aralık

  • Yeni Ata altın alış: 12.896 TL
  • Yeni Ata altın satış: 13.050 TL
  • Eski Ata altın alış: 12.896 TL
  • Eski Ata altın satış: 13.041 TL

Atabeşli Altın Fiyatları 6 Aralık

  • Yeni Atabeşli altın alış: 64.286 TL
  • Yeni Atabeşli altın satış: 65.153 TL
  • Eski Atabeşli altın alış: 64.190 TL
  • Eski Atabeşli altın satış: 65.055 TL

Gremse Altın Fiyatları 6 Aralık

  • Yeni gremse altın alış: 31.225 TL
  • Yeni gremse altın satış: 31.725 TL
  • Eski gremse altın alış: 31.128 TL
  • Eski gremse altın satış: 31.628 TL

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