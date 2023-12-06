Ata Altın ve Ata Beşli Altın Fiyatları
Ata altın ve Ata beşli altın, özel koleksiyon parçaları ve yatırım araçları olarak kabul edilir. Güncel Ata altın ve Ata beşli altın fiyatları:
- Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.061 TL, satış fiyatı: 13.161 TL
- Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 65.107 TL, satış fiyatı: 65.704 TL
Gremse Altın Güncel Durumu
Gremse altın, büyük boyutta bir yatırım seçeneği olarak tercih edilir. 4 Aralık 2023 tarihindeki gremse altın fiyatları:
- Yeni gremse altın alış fiyatı: 31.623 TL, satış fiyatı: 31.993 TL
Yarım Altın Fiyatları 6 Aralık
- Yeni yarım altın alış: 6.304 TL
- Yeni yarım altın satış: 6.384 TL
- Eski yarım altın alış: 6.293 TL
- Eski yarım altın satış: 6.374 TL
Tam Altın Güncel Fiyatları 6 Aralık
- Yeni tam altın alış: 12.567 TL
- Yeni tam altın satış: 12.715 TL
- Eski tam altın alış: 12.548 TL
- Eski tam altın satış: 12.690 TL
Ata Altın Fiyatları 6 Aralık
- Yeni Ata altın alış: 12.896 TL
- Yeni Ata altın satış: 13.050 TL
- Eski Ata altın alış: 12.896 TL
- Eski Ata altın satış: 13.041 TL
Atabeşli Altın Fiyatları 6 Aralık
- Yeni Atabeşli altın alış: 64.286 TL
- Yeni Atabeşli altın satış: 65.153 TL
- Eski Atabeşli altın alış: 64.190 TL
- Eski Atabeşli altın satış: 65.055 TL
Gremse Altın Fiyatları 6 Aralık
- Yeni gremse altın alış: 31.225 TL
- Yeni gremse altın satış: 31.725 TL
- Eski gremse altın alış: 31.128 TL
- Eski gremse altın satış: 31.628 TL
ALTIN FİYATLARI HABERLERİ TAKVİM.COM.TR'DE!
Canlı Altın Fiyatları