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Yeni dönem başlıyor! Altın satışında bir devrin sonu! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Altın piyasasında büyük bir değişim yaşanıyor. Artık gram altınlar Darphane tarafından özel olarak ambalajlanıp etiketlenerek satışa sunulacak. Bu yeni düzenleme sahte altın satışlarının önüne geçmeyi ve altın alım-satım işlemlerinde güveni artırmayı hedefliyor. Yeni sistemle birlikte her gram altın üreticisinin bilgileri, üretim tarihi, üretim yeri, saflık derecesi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarası içeren bir etiketle donatılacak.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 11:20 Güncelleme 05 Aralık 2023, 11:20
Yeni dönem başlıyor! Altın satışında bir devrin sonu! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Kuyumcular ve müşteriler arasında zaman zaman gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık tarihe karışıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın ATV Haber'e verdiği bilgiye göre, yeni sistemde her gram altın Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod altının bütün özelliklerini ve geçmişini barındıracak.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni takip sistemi bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Bu, kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınlarının bu sistem dışında kalacağı anlamına geliyor. Yani bu tür ürünler için halen eski usuller geçerli olacak.

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin yine darphane tarafından verilecek benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu aynı kod ile darphane tarafından kayıt altına alındığı bilgilerin bütünlüğü bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

Bülent Yılmaz, yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, bütün gram altınların sertifika ve ambalaj içinde satılacağını vurguladı. Her gram altın, üzerinde özel bir kod barındıracak ve bu alıcılara ekstra bir güvenlik sağlayacak.

Yılmaz yeni sistemin sadece altın için değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirtti.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretilirse, bunlar da Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu standart, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

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