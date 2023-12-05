Yeni dönem başlıyor! Altın satışında bir devrin sonu! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Kuyumcular ve müşteriler arasında zaman zaman gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık tarihe karışıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın ATV Haber'e verdiği bilgiye göre, yeni sistemde her gram altın Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod altının bütün özelliklerini ve geçmişini barındıracak.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yeni takip sistemi bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Bu, kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınlarının bu sistem dışında kalacağı anlamına geliyor. Yani bu tür ürünler için halen eski usuller geçerli olacak.
Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin yine darphane tarafından verilecek benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu aynı kod ile darphane tarafından kayıt altına alındığı bilgilerin bütünlüğü bir sistemdir." ifadelerini kullandı.