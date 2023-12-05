Kuyumcular her yerde onu arıyor elinde olan yaşadı! Servet değerinde altın tanesi 12.339,86 TL oldu

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların tercihlerini de değiştiriyor. Bazı altın türlerine olan talep artışı, kuyumcular için temin etme zorluklarına yol açıyor. Özellikle piyasada yoğun talep gören yatırımlık altın türleri, bu dönemde öne çıkıyor. Artık eskisi kadar basılmayan, nadir altınlar bu kategoride en çok talep görenler arasında yer alıyor.

Yatırım Amaçlı Altın Çeşitleri ve Yeni Trendler

Birçok kişi altın yatırımı denildiğinde bilezik, çeyrek altın ve gram altını düşünüyor. Ancak son dönemde yatırımcılar, farklı altın çeşitlerine yönelmeye başladı. Bu yeni trend ise Ziynet Altın oldu.