Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den 427 bin TL peşinatla daire! 3+1 evler 427 bin TL peşinatla satılıyor! 120 ay vade +10.697 TL taksitle...

Ev sahibi olmak isteyenlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) müjdeli haber geldi. Yeni kura ve açık artırma ile konut satışları yapılıyor. Başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar duyuruldu. Buna göre kuralı satışlar için başvurular 11 Aralık'ta başlayıp 22 Aralık'ta sona erecek. Açık artırmalı satışlar ise 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde olacak.
TOKİ'DEN ANKARA'DA 3+1 DAİRE SATIŞI
Proje Adı: ANKARA İLİ, HAYMANA İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ 185 ADET KONUT VE 4 ADET
DÜKKAN İNŞAATI
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 13 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 11 Aralık 2023 - 22 Aralık 2023
Başvuru Bedeli: 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 21 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 3+1
Kura Tarihi: 27 Aralık 2023
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Haymana/Ankara
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 02 Ocak 2024 - 03 Ocak 2024
AÇIK ARTIRMA İLE KONUT VE İŞYERİ SATIŞI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.