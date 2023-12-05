Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den 427 bin TL peşinatla daire! 3+1 evler 427 bin TL peşinatla satılıyor! 120 ay vade +10.697 TL taksitle...

Ev sahibi olmak isteyenlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) müjdeli haber geldi. Yeni kura ve açık artırma ile konut satışları yapılıyor. Başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar duyuruldu. Buna göre kuralı satışlar için başvurular 11 Aralık'ta başlayıp 22 Aralık'ta sona erecek. Açık artırmalı satışlar ise 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde olacak.