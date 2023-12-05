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Aralık ayı halka arz takvimi! 2023 yılının son duyuruları! Koç Metalurji, Oba Makarnacılık, Ferbis Tarım, Zorlu, Zen, Horoz Lojistik, Bin Ulaşım...

Borsa yatırımcıları, son dönemde artan halka arz talebi ile birlikte halka arz takvimini yakından takip ediyor. Yatırımcılar, yeni şirketlere yönelik ilgilerini sorgulayarak, gelecek fırsatları değerlendirmeye odaklanıyor. Halka arz olan şirketlerin performansı, ekonomik durumu yansıttığı için yatırımcılar, bu bilgileri analiz ederek gelecekteki getirilerini öngörmeye çalışıyor. İşte Aralık 2023 halka arz takvimi ve taslak halka arzlar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 20:55 Güncelleme 05 Aralık 2023, 20:55
Aralık ayı halka arz takvimi! 2023 yılının son duyuruları! Koç Metalurji, Oba Makarnacılık, Ferbis Tarım, Zorlu, Zen, Horoz Lojistik, Bin Ulaşım...

Yatırımcılar, güçlü temellere ve gelecek projelere odaklanarak halka arz takvimindeki şirketleri dikkatlice değerlendiriyor. İşte 2023 halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 4-8 ARALIK

Bu hafta halka arz olacak yeni şirketler arasında 3 yeni şirket yer alıyor. Henüz halka arz tarihleri belli olmayan şirketler şu şekilde;

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş

Kuzey Boru A.Ş

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

TASLAK HALKA ARZLAR

SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

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