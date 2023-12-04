Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! 463 bin 270 engelli işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini kaydetti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, bu yıl Ekim ayına kadar 27 bin 858 engelli vatandaşın İŞKUR hizmetlerinden faydalanarak istihdama katıldığını belirtti.
İKLİM KANUNU TASLAĞI HAZIR
İklim değişikliğiyle mücadelede çıkarılması beklenen İklim Kanunu'nun ilk taslağı hazırlandı. Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefine 5 bölüm, 3 geçici madde ve 20 maddeden oluşan kanun taslağıyla ilerleyecek. Kanun taslağına göre Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve gönüllü karbon piyasası uygulamaya geçecek. Kanun kapsamında, iklim finansmanının yaygınlaştırılmasıyla iklim değişikliği teşviklerinin kullanımının önü açılmış olacak. Emisyon Ticaret Sistemi'nde karar almada koordinasyon ve istişarelerin yapılarak politika bütünlüğünü sağlayacak Karbon Piyasası Kurulu kurulacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)
BEŞİKTAŞ BORSADA YATIRIMCISINI UÇURDU
Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçen Beşiktaş, rakiplerini borsada geride bıraktı. Borsa İstanbul'da geçen ayı yüzde 15.9 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisse fiyatı geçen ay 58,50 lirayla tavan oldu. Trabzonspor Sportif'in hisseleri de geçen ay yüzde 2.9 değer kazandı.
Kasım'da borsada Fenerbahçe Futbol yüzde 5.9, Galatasaray Sportif yüzde 9.8 kaybettirdi. Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, 8 katını aşarak 51,35 liraya çıktı. Beşiktaş böylece yatırımcısına geçen yıl sonuna göre yüzde 764.5 kazandırdı. Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 83.5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 68, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 15.5 arttı.