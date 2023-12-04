Batı Ege GYO halka arz sonuçları! HİSSE FİYATI ve İŞLEM TARİHİ! Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi?

BEGYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Batı Ege GYO'nun bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Yine geçtiğimiz hafta halka arz olan şirketlerden Şeker Yatırım için 6 Aralık'ta gong töreni düzenleneceği belirtilmişti. Batı Ege GYO halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek. Batı Ege GYO halka arz borsada BEGYO koduyla işlem görecek.