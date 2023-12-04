Asgari ücret zammı tablosu hesaplandı! Asgari ücret (NET- BRÜT) ne kadar, kaç TL olacak? Yüzde 35-40-45-50-55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı...

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? Süreç Nasıl İşleyecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak bu toplantıda komisyonun çalışma takvimi netleştirilecek. İlk resmi taleplerin ikinci toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet, optimal düzeydeki ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Aralık ayının son haftasında yapılacak 4. toplantının ardından 2024 asgari ücret zammı netleşecek. Kritik aralık yüzde 40-50 olarak ifade ediliyor. Yüzde 40 artış durumunda asgari ücret 15 bin 962 lira olacak, memura artış da dikkate alınırsa yüzde 50 zamla 17 bin 103 liraya çıkacak.

Yeni Yılda Asgari Ücretin Üzerinde Maaş Alanlar Ne Kadar Zam Alacak? Asgari ücrete yapılacak zam, tüm özel sektör için belirleyici olurken, diğer maaşlar için de referans teşkil ediyor. Bu yıl temmuz ayında gerçekleşen ikinci zamla asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldikten sonra, özel sektör de harekete geçerek çalışanlara ek zam yapmıştı. Son yıllarda yapılan ücret artışlarında asgari ücret artışı baz alınıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, işçi, memur, emekli, öğrenci ve asgari ücretli kesimler için maaş artışlarına dair heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. Ülkemizin ekonomik dengeleri ve enflasyon rakamları ışığında belirlenecek olan bu zamlar, milyonlarca insanın ekonomik hayatını doğrudan etkileyecek.

SON HESAPLAMALAR Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak. Türk-İş'in komisyondaki 5 temsilcisinden 1'i sendikacı olurken, 4'ünü ise garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Asgari ücretliler taleplerini masada direkt olarak aktaracak. Türk-İş, açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım sonuçlarını da masaya taşıyacak. Araştırmaya göre, Kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 25 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de Türk-İş'in araştırmasında aylık 18 bin 239 lira olarak belirlendi.

ENFLASYON + REFAH PAYI Masaya enflasyon verileri de gelecek. Burada en önemli veri 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri olacak. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Temmuz'da yaklaşık yüzde 34 zamla net 11 bin 402 lira yapılan asgari ücret bu orana göre 15 bin 707 liraya yükselirken, ayrıca bir refah payı eklenmesi de bekleniyor. Bunun nedeni ise hem çalışanların enflasyona karşı korunacağı yönündeki açıklamalar hem de yeni ücretin yıllık olarak belirlenecek olması… Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek. Türk-İş'in Kasım ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 lira olarak belirlendi. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 59.96'lık bir artış oluşacak, brüt ücret 21 bin 457, işverene maliyet de 25 bin 212 liraya ulaşacak.