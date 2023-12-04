Gram altın 2 bin TL’ye koşuyor! İşte 4 Aralık 2023 son dakika altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, ata beşli altın, gremse altın...

4 Aralık 2023 altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle ons altın fiyatları ve çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları, finans piyasalarında önemli bir yer tutuyor. İşte, yatırımcıların ve altın ticaretiyle ilgilenenlerin merak ettiği 4 Aralık 2023 tarihli canlı altın fiyatlarına dair detaylı bilgiler: Bugün altın fiyatları kaç para? Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 AYAR altın ne kadar?
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
Son zamanlarda, gram altın fiyatları önemli bir yükseliş trendi gösteriyor. 4 Aralık 2023'te gram altın, 1.970 TL sınırını aşarak 1.971 TL'ye ulaştı. Bu durum, gram altının 2 bin TL'ye yaklaştığına işaret ediyor. Gram altının alış fiyatı 1.948,31 TL, satış fiyatı ise 1.971,60 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek Altın Fiyatları
Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir tercih olmaya devam ediyor. Güncel çeyrek altın fiyatları şu şekilde:
- Yeni çeyrek altın alış fiyatı: 3.186 TL
- Yeni çeyrek altın satış fiyatı: 3.223 TL
- Eski çeyrek altın alış fiyatı: 3.182 TL
- Eski çeyrek altın satış fiyatı: 3.219 TL
Yarım Altın Fiyatları
Yarım altın, orta büyüklükteki yatırımlar için tercih edilen bir seçenektir. Güncel yarım altın fiyatları:
- Yeni yarım altın alış fiyatı: 6.383 TL
- Yeni yarım altın satış fiyatı: 6.438 TL
- Eski yarım altın alış fiyatı: 6.374 TL
- Eski yarım altın satış fiyatı: 6.428 TL
Tam Altın Güncel Fiyatları
Tam altın, büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. 4 Aralık 2023 itibarıyla tam altın fiyatları:
- Yeni tam altın alış fiyatı: 12.728 TL
- Yeni tam altın satış fiyatı: 12.823 TL
- Eski tam altın alış fiyatı: 12.718 TL
- Eski tam altın satış fiyatı: 12.817 TL