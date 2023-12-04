Gram altın 2 bin TL’ye koşuyor! İşte 4 Aralık 2023 son dakika altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, ata beşli altın, gremse altın...

4 Aralık 2023 altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle ons altın fiyatları ve çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları, finans piyasalarında önemli bir yer tutuyor. İşte, yatırımcıların ve altın ticaretiyle ilgilenenlerin merak ettiği 4 Aralık 2023 tarihli canlı altın fiyatlarına dair detaylı bilgiler: Bugün altın fiyatları kaç para? Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 AYAR altın ne kadar?

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Son zamanlarda, gram altın fiyatları önemli bir yükseliş trendi gösteriyor. 4 Aralık 2023'te gram altın, 1.970 TL sınırını aşarak 1.971 TL'ye ulaştı. Bu durum, gram altının 2 bin TL'ye yaklaştığına işaret ediyor. Gram altının alış fiyatı 1.948,31 TL, satış fiyatı ise 1.971,60 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir tercih olmaya devam ediyor. Güncel çeyrek altın fiyatları şu şekilde: