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Gram altın 2 bin TL'ye koşuyor! İşte 4 Aralık 2023 son dakika altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, ata beşli altın, gremse altın...

4 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, altın fiyatları ekonomik piyasalarda ve yatırımcılar arasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum, özellikle gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları pek çok kişinin gündeminde. Son zamanlarda, gram altın fiyatları önemli bir yükseliş trendi gösteriyor. 4 Aralık 2023'te gram altın, 1.970 TL sınırını aşarak 1.971 TL'ye ulaştı. Bu durum, gram altının 2 bin TL'ye yaklaştığına işaret ediyor. Gram altının alış fiyatı 1.948,31 TL, satış fiyatı ise 1.971,60 TL olarak kaydedildi. Peki gram, çeyrek, yarım, tam, ata, ata beşli altın, gremse altın fiyatları kaç para?

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:07 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:07
Gram altın 2 bin TL’ye koşuyor! İşte 4 Aralık 2023 son dakika altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, ata beşli altın, gremse altın...

4 Aralık 2023 altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle ons altın fiyatları ve çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları, finans piyasalarında önemli bir yer tutuyor. İşte, yatırımcıların ve altın ticaretiyle ilgilenenlerin merak ettiği 4 Aralık 2023 tarihli canlı altın fiyatlarına dair detaylı bilgiler: Bugün altın fiyatları kaç para? Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 AYAR altın ne kadar?

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Son zamanlarda, gram altın fiyatları önemli bir yükseliş trendi gösteriyor. 4 Aralık 2023'te gram altın, 1.970 TL sınırını aşarak 1.971 TL'ye ulaştı. Bu durum, gram altının 2 bin TL'ye yaklaştığına işaret ediyor. Gram altının alış fiyatı 1.948,31 TL, satış fiyatı ise 1.971,60 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir tercih olmaya devam ediyor. Güncel çeyrek altın fiyatları şu şekilde:

  • Yeni çeyrek altın alış fiyatı: 3.186 TL
  • Yeni çeyrek altın satış fiyatı: 3.223 TL
  • Eski çeyrek altın alış fiyatı: 3.182 TL
  • Eski çeyrek altın satış fiyatı: 3.219 TL

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın, orta büyüklükteki yatırımlar için tercih edilen bir seçenektir. Güncel yarım altın fiyatları:

  • Yeni yarım altın alış fiyatı: 6.383 TL
  • Yeni yarım altın satış fiyatı: 6.438 TL
  • Eski yarım altın alış fiyatı: 6.374 TL
  • Eski yarım altın satış fiyatı: 6.428 TL

Tam Altın Güncel Fiyatları

Tam altın, büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. 4 Aralık 2023 itibarıyla tam altın fiyatları:

  • Yeni tam altın alış fiyatı: 12.728 TL
  • Yeni tam altın satış fiyatı: 12.823 TL
  • Eski tam altın alış fiyatı: 12.718 TL
  • Eski tam altın satış fiyatı: 12.817 TL

Ata Altın ve Ata Beşli Altın Fiyatları

Ata altın ve Ata beşli altın, özel koleksiyon parçaları ve yatırım araçları olarak kabul edilir. Güncel Ata altın ve Ata beşli altın fiyatları:

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.061 TL, satış fiyatı: 13.161 TL
  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 65.107 TL, satış fiyatı: 65.704 TL

Gremse Altın Güncel Durumu

Gremse altın, büyük boyutta bir yatırım seçeneği olarak tercih edilir. 4 Aralık 2023 tarihindeki gremse altın fiyatları:

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 31.623 TL, satış fiyatı: 31.993 TL

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